Deep Purple: kündigen limitierte Auflage der physischen Single „Lazy Sod“ an

Nach Terminen in Nordamerika tretenderzeit im Rahmen derin Südamerika auf. Zur Feier des neuen Albums geht die Tour im Herbst durch Europa weiter, wo sie den Fans auf dem Kontinent ihre neuen Songs und klassischen Hits präsentieren werden. Mit vier aufeinanderfolgenden Nummer-1-Alben im Gepäck und einer neuen Energie sindauf dem Höhepunkt ihres Schaffens.(2013),(2017),(2020) und(2024) haben weltweit über eine Million Exemplare verkauft und machenzu einer der beständigsten und erfolgreichsten Rockbands der Geschichte.

Das neue Album „=1“ ist erhältlich als Ltd. CD+DVD (Digipak), CD (Jewelcase), 2LP Gatefold (black, 180g), Ltd. Purple 2LP Gatefold (180g), Ltd. Crystal Clear 2LP (180g) und Ltd. Box Set [2LP Gatefold (180g), Ltd. CD+DVD Digipak, 3x exklusive 10″-Vinyl-Editionen mit Live-Aufnahmen der Deep Purple Tour 2022, exklusives Collector‘s-T-Shirt (Größe XL), 2x exklusive Gitarren-Plektren, Art Print, Schlüsselband (Lanyard), und die einmalige Chance, das Golden Ticket zu gewinnen, das Zugang zu allen Shows der Deep Purple =1 More Time-Tour gewährt]

Alle LPs enthalten ein reichhaltiges 12-seitiges Booklet im LP-Format mit Zeichnungen und allen Songtexten – exklusiv nur in der Erstauflage!

Die Bonus-DVD zeigt den ca. 60-minütigen Dokumentarfilm Access All Areas, der Deep Purple auf Tournee backstage begleitet und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt.

Weitere exklusive Artikel sind über den offiziellen Album-Store erhältlich: Ltd. 2LP Picture Disc, Ltd. Cassette, streng limitierte Leinwand – von allen Bandmitgliedern signiert und weltweit auf nur 150 Exemplare begrenzt – sowie verschiedene weitere Merchandise-Artikel.