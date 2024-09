Hard On The Wind Festival 2024 am 09.09.2024 in der Kieler Pumpe

Event: Hard On The Wind Festival 2024

Bands: Wolf Barsch, Overdrive Sensation, Catbreath, Rats Of Gomorrha, Bleeding Machine, Extinct, Ax ’n Sex, Kilt, Charles The Goat

Ort: Die Pumpe, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 09.09.2024

Kosten: 17,50 € im VVK, 20,00 € an der Abendkasse

Zuschauer: rund 600

Genre: Shanty Rock, Boogie ’n‘ Roll, Thrash Metal, Death Metal, Rock ’n‘ Roll, Heavy Metal, Death Thrash Metal, Punkrock

Veranstalter: Merve Vogt

Links: https://www.facebook.com/events/460319473180026

Setlisten:

Wolf Barsch

Overdrive Sensation

Catbreath

Rats Of Gomorrha Kapitän (Jolene) Martina Navratilova Matrosen Drei Schwestern Louise Zehn Matrosen Bärte Scheißegal Drei Alte Männer Sieben Jahre Segelboot Mit Schlafkabine Der Fischer Kapitän (Cohen) Stabbin´ The Surface Sally More Than I Can Stand Feels So Good (To Be In Love) Firewood The Wrong Side Of The Road Sillycon My Elbows Down The Road Again Manalishi’s Foll Constant Worry Rock ’n‘ Roll All Paws Are Equal Catbreath Black Revenger The New Claw Order Slice ’Em All Ballad Of A Splattered Corpse The Scum Will Rise Again Plastic Smile Strike Of The Claw Head Of The Snake Blood Spill Claw Kill Lack Of Black Anthropicide Swarming Death Face No Consequence Tails Unknown Narcissus Angel Dust Deathhammer (Asphyx Cover) Vat Of Acid Death Metal Punks Rats Of Gomorrha (Aus Zeitmangel nicht gespielt)

Bleeding Machine

Kilt

Ax n Sex

Extinct Age Of Decadence Howling Of The Beast Midnight Flow Better Off Dead The Parade Armageddon Give Me Blood Drinking The Night Away Stone-Cold Sober Fate Is A Traitor Life’s A Bitch Not For Granted Everything Must Die Intro Worlds Collide Call Of Chaos Curse Of A Dead Man Black Wings The Offering The Demon Never Dies Drown In The Masses No War Justify Stop Pollution Slander Child Of Mercy Roses And Ladies Dead End Ax´n Sex Bad Habbits If You Want Blood I L Wast God Savior Mental Disorder Slaughter In The Trenches Incitement Of Violence Spongo Of No Account For Decencies Sake Downward Spiral Falsch Gesät Lickspittle Extinct Squad

Das Hard On The Wind Festival ist ein Warm-Up-Festival für die Full Metal Cruise, die am Tag danach ein paar Hundert Meter am Fährterminal weiter startet. Das Kieler Kulturzentrum Die Pumpe liegt 400 Meter vom Anleger entfernt, direkt in der Altstadt Kiels.

Die Veranstaltung ist privat organisiert und kein offizieller Ableger der ICS Full Metal Cruise. Das Festival ist bewusst mit regionalen Bands ausgerichtet und war im vergangenen Jahr, wie auch in diesem Jahr, ein voller Erfolg. Es gibt den Gästen die Chance, sich nach dem Einchecken auf der Mein Schiff 3 und dem Zug durch die Altstadt schon einmal direkt auf die Cruise einzustimmen. Die regionalen Bands können sich einem breiten und überregionalen Publikum stellen.

Auf zwei Etagen stellen sich in diesem Jahr neun Kieler Bands unterschiedlichster Stilrichtungen vor. Neben Merch-Ständen der Bands ist auch Metality mit einem Infostand des Kieler Chapters vertreten.

Man muss sich schon entscheiden, was man sehen möchte. Während oben im Saal des Kulturvereins Die Pumpe genug Platz ist, ist es unten im Keller, im Roten Salon etwas kuscheliger. In den Saal passen 750 Gäste, unten hingegen ist es mit 150 rappelvoll. Nach dem Vorverkauf von 400 Tickets befürchteten manche schon eine zu entspannte Veranstaltung. Nachdem aber viele die durch einen Unfall gesperrte Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel irgendwie überwunden haben, finden noch etwa zweihundert weitere Karten Absatz an der Abendkasse. So ist es eine angemessene Party. Einen Bühnengraben gibt es heute im großen Saal nicht. Wozu auch, ich bin (wieder einmal) der einzige Fotograf und berichte exklusiv. So kommen die Fans auch direkt in den Kontakt mit den Bands.

Das Programm startet um 18:00 Uhr im großen Saal. Wolf Barsch fallen im Line-Up etwas aus dem Rahmen. Ihre Musik wird oft als Shanty Rock bezeichnet, dem ist aber eigentlich nicht so. Ein Großteil der Songs ist einfach Hardrock mit maritimen Texten. Normalerweise spielen die Bärsche bei ihren Konzerten über zwei Stunden. Heute müssen sie sich auf 45 Minuten begrenzen und spielen eine kleine Auswahl ihrer Partyhits zum Aufwärmen der Metalheads in der Pumpe.

Um 19:00 Uhr ist es auch gleich richtig voll im Keller. Hier findet ein Konzert statt, das es so nie wieder geben wird. Extinct ist eine überregional bekannte Band, die auch schon in Wacken mehrfach ihren Thrash Metal zelebrieren durfte. Vor zwei Tagen meldete sich ihr Sänger Helge Hentrop krank ab. Was tun? Den Auftritt absagen wollte niemand. So springen heute die Sänger anderer anwesender Bands ein. Daniel von Rats Of Gomorrha hatte sich die ersten drei Songs in Windeseile einverleibt, Philipp (Vladimir Harkonnen, Catbreath), Björn (Kilt) und Börbel (B.G.T., ex-Blackwater) übernehmen je einen Song. Einen singt Gitarristin Leda Noctis und die anderen werden mit viel Background ohne Hauptsänger gespielt. Der zweite Gitarrist Dennis Wolter übernimmt den ungewohnten Part der Ansagen.

Parallel dazu steht nach einer halben Stunde Umbaupause um 19:15 Uhr mit Overdrive Sensation eine zeitlose, klassischen Rock und Rock ’n‘ Roll im Stile von Motörhead spielende Band auf der Bühne im großen Saal. Offizielle Genrebezeichnung ist heute Abend Boogie ’n‘ Roll, das ist allerdings stark untertrieben.

Nun muss man sich entscheiden. Bleibt man zu um 20:30 Uhr bei Catbreath im Saal? Die Band spielt ein Crossover Thrash Metal und ist ein wenig eine Kieler Supergroup. Setzt sich aus Mitgliedern von Vladimir Harkonnen, Ash Return und Miozän zusammen.

Wer nicht so auf Thrash Metal steht, geht in den Keller. Hier spielen seit 19:45 Uhr Ax ’n Sex. Die Kieler Band spielt kompromisslosen Hardrock bester Machart und war eine der ersten Bands, die das Wacken Open Air begründeten. Sie waren die ersten Male in Wacken zusammen mit Skyline die erste Band, die dort spielte.

Die Bands im Keller kämpfen fast alle mit Ausfällen wegen Krankheit. Eigentlich hätte um 21:00 Uhr Skepsis, eine Kieler Band, die in keine Schublade passt, spielen sollen. Metal, Crossover, Alternative… Is‘ aber nich‘. Hier konnte allerdings schon frühzeitig gegengesteuert werden und Kilt als Ersatz gewonnen werden. Die Band ist stilistisch nicht so weit entfernt und ist in dem Genremix zwischen Death- und Thrash Metal zu Hause.

Um 21:45 Uhr startet mit Rats Of Gomorrha die wohl international bekannteste Band des Abends. Das Death Metal Duo aus Kiel wurde bekannt als Divide. Sie klingen wie eine ausgewachsene Band und sind der beste Beweis, dass es im Metal nur ein Duo braucht, um einen qualitativen Abriss auf die Bühne zu bringen. Sie haben im August gerade eine Tour durch Kolumbien und Ecuador mit 15 Auftritten hinter sich gebracht.

Der für 22:45 Uhr geplante Punkrock Abriss von Charles The Goat im Roten Salon fällt krankheitsbedingt aus. Corona lässt grüßen und so extrem kurzfristig lässt sich das nicht kompensieren. So bleibt Zeit für ein Kaltgetränk und einen Plausch mit zahlreichen Metalheads aus der Kieler Szene. So sind dann um 23:00 Uhr Bleeding Machine dran. Die Truppe aus Kiel spielt einen schnellen, spannenden und mitreißenden Rock ’n‘ Roll und stellt den heutigen Headliner dar. Die neue Kieler Supergroup setzt sich halb und halb aus den Thrashern von Tyson sowie Vladimir Harkonnen zusammen. Wer das Konzertgeschehen verfolgt hat, wundert sich über den Sänger. André „Kochi“ Koch stand mit Overdrive Sensation vorhin mit seinem Bass schon einmal auf der großen Bühne. So ist der Abend geprägt von Doppelauftritten und einer Megaparty unter den Kieler Metallern. Auch wenn die Bands vielen Cruise-Teilnehmern unbekannt waren, hatten sie trotzdem ihren Spaß, was die große Resonanz beweist. Für die Full Metal Cruise 2025 jedenfalls ist die Pumpe schon wieder gebucht. Wir freuen uns auf die dritte Ausgabe des Hard On The Wind Festivals, die hoffentlich nicht so von Krankheitsausfällen und einer gesperrten Bahntrasse geprägt ist.