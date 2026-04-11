Extinct: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album als Lyricvideo

Am 7. Mai erscheint mit In Conspiracies We Trust das neue Album der norddeutschen Thrasher von Extinct. Ungeduldige können bereits am 24. April in den Genuss der neun neuen Songs kommen, denn dann feiert die Band auf dem Mosh Im Mai in Kiel ihre Record-Release-Party, bei der das Album erstmalig käuflich erhältlich sein wird. Von stampfenden Midtempo-Parts bis hin zu slayeresken Prügelpassagen findet der geneigte Hörer darauf alles, was das Thrash-Metal-Herz begehrt. Wer sich vorab schon ein Bild davon machen will, was ihn erwartet: Ab sofort steht der Titeltrack des Albums als digitale Single auf allen gängigen Plattformen sowie als Lyricvideo auf YouTube zur Verfügung. Hört mal rein! Die komplette Tracklist des neuen Longplayers sowie weitere anstehende Liveshows der Band findet ihr unten.

In Conspiracies We Trust Tracklist:

1. The Conservative Reactionary Wokeness Strikes Back

2. Wladon In Wonderland

3. March Of The Extinct Squad

4. Bullshit Priorities

5. Egoplasma

6. In Conspiracies We Trust

7. Enlightenment

8. Sit Vis Pacem

9. Seizure Of Power

Shows:

– Mosh im Mai Warm Up Party Tour –

11.04.2026, Wismar, Fellfersse

17.04.2026, Schleswig, Krögers

18.04.2026, Itzehoe, Lauschbar

Festivals:

24.04.2026, Kiel, Mosh im Mai

09.05.2026, Flethsee, Sørdfest

12.06.2026, Gardelegen, Metal Frenzy

11.07.2026, Neumünster, Rock Area A7

19.09.2026, Münster, Rock am Berg