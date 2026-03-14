Extinct: „In Conspiracies We Trust“ erscheint am 07.05.2026

Die norddeutschen Thrasher von Extinct waren im Jahr 2025 mit weit über 20 gespielten Shows nicht nur live mehr als umtriebig, sondern haben „nebenbei“ auch noch die Zeit gefunden, einen neuen Gitarristen ins Bandgefüge zu integrieren, Material für ein neues Album zu schreiben und dieses aufzunehmen. Nur knapp zwei Jahre nach dem vielbeachteten Vorgänger Incitement Of Violence steht mit In Conspiracies We Trust der neue Longplayer in den Startlöchern. Im Laden erscheint der Silberling am 7. Mai, aber Achtung: Bereits am 24. April feiert die Band beim Mosh Im Mai in Kiel ihre offizielle Album-Release-Show und natürlich wird das gute Stück an diesem Datum bereits, exklusiv und vorab, erstmals erhältlich sein! In Conspiracies We Trust verspricht nicht einfach nur ein Thrash-Metal-Album, sondern ein Thrash-Metal-Statement zu werden! Seid gespannt, eine erste Kostprobe gibt’s schon bald!

Shows:

– Mosh im Mai Warm Up Party Tour –

13.03.2026, Kiel, Schaubude

20.03.2026, Magdeburg, Damned Souls

21.03.2026, Lüdenscheid, Underground Music e.V.

04.04.2026, Asendorf, Kulturhaus

11.04.2026, Wismar, Fellfersse

17.04.2026, Schleswig, Krögers

18.04.2026, Itzehoe, Lauschbar

Festivals:

24.04.2026, Kiel, Mosh im Mai

09.05.2026, Flethsee, Sørdfest

12.06.2026, Gardelegen, Metal Frenzy

11.07.2026, Neumünster, Rock Area A7

19.09.2026, Münster, Rock am Berg