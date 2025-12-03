Mosh Im Mai: die beliebte Party-Tour geht wieder auf Reisen

Save the Date! 2026 geht die beliebte Mosh Im Mai Party-Tour wieder auf Reisen!
Dabei sind dieses Mal:
Rats Of Gomorrah (nicht am 11.04.), Extinct, Chaos Breed (nicht am 17./18.04.) & Support!
27.02.2026 – Bückeburg, SchraubBar Bückeburg
13.03.2026 – Kiel, Die Kieler Schaubude im Hinterhof
20.03.2026 – Magdeburg, Damned Souls Heavy Metal Club e.V.
21.03.2026 – Lüdenscheid, Underground Musik e.V
04.04.2026 – Asendorf, Kulturhaus B.O. Asendorf
11.04.2026 – Wismar, Fellfresse – Die Metalkneipe
17.04.2026 – Schleswig, Krögers Heimat
18.04.2026 – Itzehoe, Lauschbar Itzehoe
Weitere Infos folgen auf Facebook und der Homepage vom Mosh Im Mai!