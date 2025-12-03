Hell Boulevard: veröffentlichen neue Single und Video zu „Pitch Black“

Pitch Black führt tief in den inneren Abgrund aus Depression und Selbstzerfall – eine allumfassende Dunkelheit, die von innen frisst, roh, unnachgiebig und unmöglich zu ignorieren. Musikalisch schlägt Pitch Black ein neues Kapitel auf: Hell Boulevard verbinden ihre Metal- und Symphonic-Wurzeln mit einer unerwartet urbanen Note und schaffen so einen Sound, der verstörend düster und zugleich überraschend modern wirkt. Die Weiterentwicklung ist deutlich spürbar – eine Mischung aus gothischer Schwere, industrieller Atmosphäre und cineastischer Wucht.

Aus der Feder und Vision von Matteo vDiva Fabbiani entstanden und mit vokaler Präzision von Chris Harms (Lord Of The Lost) veredelt, erhielt Pitch Black seinen finalen Schliff durch Bengt Jasche in den Chameleon Studios sowie ein kraftvolles Mastering von Stefan Brown in den legendären Abbey Road Studios. Das Ergebnis: Ein finsterer Auftakt zu einer neuen Hell-Boulevard-Ära – kompromisslos, bedrohlich, unvergesslich.

Für langjährige Fans und Sammler*innen gibt es schon jetzt ein Highlight: Die früheren Alben Requiem und In Black We Trust sind ab sofort erstmals als Vinyl erhältlich – in neon-pink und schwarz.

Das neue Album Made In Hell wird am 24.04.2026 erscheinen!

Mit Made In Hell liefern Hell Boulevard ein kraftvolles Dark-Rock-Album, das ihre künstlerische Identität klarer denn je definiert. Die Band vereint ihren charakteristischen Mix aus Gothic Rock, symphonischen Elementen und elektronischen Akzenten mit einer düsteren, emotional aufgeladenen Atmosphäre.

Geschrieben und produziert von Matteo vDiva Fabbiani (mit von Chris Harms co-produzierten Vocals), gemischt von Bengt Jaeschke in den Chameleon Studios in Hamburg und gemastert von Stefan Brown in den legendären Abbey Road Studios in London, setzt das Album einen neuen Maßstab für das klangliche Niveau der Band. Jeder Track trägt Hell Boulevards unverkennbaren Stempel und entfaltet eine fesselnde Mischung aus Pathos, Melancholie und dekadentem Rock’n’Roll.

Made In Hell ist ein vielschichtiges Werk, das Hell Boulevards Weiterentwicklung mit Selbstbewusstsein und kompromissloser Freiheit fortschreibt.

Made In Hell Tour 2026

• Special Guest: Dust Of Apollon

o 30.04.2026 – Köln, Helios37

o 01.05.2026 – Stuttgart, Im Wizemann

o 02.05.2026 – München, Backstage Club

o 03.05.2026 – Saarbrücken, Garage

o 08.05.2026 – Leipzig, Moritzbastei

o 09.05.2026 – Berlin, Badehaus

o 13.05.2026 – Wuppertal, LCB

o 14.05.2026 – Frankfurt – Nachtleben

o 15.05.2026 – Hannover, Subkultur

o 16.05.2026 – Hamburg, Logo

Über Hell Boulevard:

Hell Boulevard zählen zu den markantesten Vertretern des modernen Dark Rock. Unter der kreativen Leitung von Sänger und Mastermind Matteo vDiva Fabbiani verbindet die Band düster-melodische Gitarren, treibende Beats und eine charismatische Glam-Attitüde zu einem unverkennbaren Sound. Mit eindringlichen Texten über Licht und Schatten der menschlichen Natur sowie einer starken visuellen Identität haben sich Hell Boulevard schnell einen festen Platz in der europäischen Gothic- und Rock-Szene erspielt.

Durch energiegeladene Live-Shows und atmosphärische Veröffentlichungen hat die Band den Ruf einer kompromisslosen, stilprägenden Formation etabliert – sinnlich, düster und stets mit einem Hauch dekadenten Rock’n’Rolls.