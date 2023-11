Hell Boulevard: veröffentlichen am 01.03.2024 ihr neues Album „Requiem“

Vier Jahre nach ihrem letzten Longplayer lassen Hell Boulevard ihr neuestes Album Requiem auf die Welt los. Bekannt für ihre Mischung aus Gothic-Rock und einzigartigem orchestralen Flair, sind Hell Boulevard bereit, neue und alte Fans mit ihrem unverwechselbaren Sound und ihrer unbeugsamen Unverfrorenheit zu begeistern.

Mit Requiem kehren Hell Boulevard nach ihrem letzten Album Not Sorry, das 2020 veröffentlicht wurde, endlich zurück. Das neue Album verspricht, den vielschichtigen Sound der Band zu erweitern und noch tiefer in soziale Themen einzutauchen, ohne dabei den Spaß an der Sache aus den Augen zu verlieren.

Die für die Band typische Mischung aus schamlosen Texten und düsteren, atmosphärischen Instrumenten hat ihnen eine treue Fangemeinde in der Gothic-Rock-Szene verschafft und dieses neue Kapitel wird mit Sicherheit den Durst nach mehr von ihrem unverwechselbaren Sound (vorerst) stillen.

Requiem wird am 1. März 2024 veröffentlicht. Das Album wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie in physischen Formaten für Sammler und Fans gleichermaßen verfügbar sein. Zusätzlich zur Albumveröffentlichung werden Hell Boulevard im Frühjahr 2024 auf eine ausgedehnte Europatournee gehen.

Bestelle dir Requiem jetzt hier vor: https://nocut.shop/de-Requiem

Requiem Tour:

Presented by Sonic Seducer, Musix, SLAM, EMP, Gothicana und NoCut

Support: Sanz

04.04.2024 Berlin – Cassiopeia

05.04.2024 Leipzig – Moritzbastei

06.04.2024 Dresden – Puschkin

11.04.2024 Köln – Helios37

12.04.2024 Hannover – SubKultur

13.04.2024 Hamburg – LOGO

27.04.2024 Frankfurt – Nachtleben

28.04.2024 München – Backstage Club

► Tickets:

NoCut Shop: https://nocut.shop/Hell-Boulevard-The-Requiem-Tour-2024

Eventim: https://www.eventim.de/artist/hell-boulevard/

Line-Up:

Matteo “vDiva” Fabbiani – Vocals

Von Marengo – Guitars

Raul Sanchez – Bass

Hangman – Drums

