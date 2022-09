Hell Boulevard: auf “Still Not Sorry”-Tour 2022

Sie sind zurück! Und es tut ihnen noch immer nicht leid!

Die Schweizer Goth ’n‘ Roll Band Hell Boulevard veröffentlichte vor gut zwei Jahren ihr letztes Studioalbum Not Sorry, das direkt in die Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Eine Scheibe, die sich seit der Konzeptionierung ausdrücklich für nichts entschuldigt und Hell Boulevards Versuch, Songs zu kreieren, für die sie sich nie in ihrem Leben entschuldigen werden.

Dieses dritte Kapitel der Bandgeschichte addierte neue Facetten zu dem ureigenen Hell Boulevard Sound und markierte einen Prozess des Wachstums, der nichts als kohäsiv und progressiv ist: ihr klassischer Mix aus solidem Rock ’n‘ Roll und großen Refrains mit orchestralen Arrangements repräsentieren das Kernelement ihres Sounds, obwohl Not Sorry auch einige zuvor ungehörte Einflüsse verschiedenster Metal-Genres hinzufügt: von Metalcore-Breakdowns bis zu scharfen, Industrial-beeinflussten Gitarren-Riffs.

Diese Songs sind offen für jedermanns Interpretation: sie sind persönlich, allumfassend, der Weg ins Dunkle oder das Dunkle selbst. Und falls, auf den ersten Blick, Not Sorry negativer erscheint, als seine Vorgänger: wenn man etwas tiefer schaut, ist es nicht schwer, auch das Hoffnungsvolle, die positive Message hinter den dämonengefüllten Texten und den harten Drums zu finden.

Endlich, nachdem die Tour zum Album pandemiebedingt verschoben werden musste, gehen Hell Boulevard vom 22.09. bis zum 02.10. auf Still Not Sorry-Tour durch acht deutsche Städte. Als Special Guest haben sie DIE Newcomer des Industrial-/Gothic Metal dabei: Soulbound.

Tickets:

NoCut Shop

Eventim

Tourdaten:

Präsentiert von NoCut, Devils@Work, SLAM!, Musix, Sonic Seducer und Wonderland 13

22.09.2022 Hamburg – Logo

23.09.2022 Dresden – Puschkin

24.09.2022 München – Backstage Halle

25.09.2022 Berlin – Badehaus

29.09.2022 Frankfurt – Nachtleben

30.09.2022 Stuttgart – Club Zentral

01.10.2022 Köln – Helios

02.10.2022 Hameln – Sumpfblume

Line-Up:

vDiva – Lead Vocals & Guitar

Von Marengo – Guitars

Raul Sanchez – Bass

Hangman – Drums

https://www.facebook.com/hellboulevard