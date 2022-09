One Morning Left: veröffentlichen Bonustrack ‚Tonight‘

Die finnischen Metalcore-Exzentriker One Morning Left veröffentlichen ihre brandneue Single Tonight!

„Are you ready to shake your booty!? Are you ready to mosh!? Are you ready to sing along!?

After our triumphant tour with Electric Callboy and Blind Channel we are back with a banger new single!

Tonight is a perfect mixture of danceable groove, heavy riffs, 80’s hard rock, 80’s synth soundscape and extra catchy vocals!

Be sure to catch us soon on our headline tour across Europe with Ukrainian CrossChains and Finnish Somehow Jo!“ – Leevi (guitar/vocals)

Verpasst One Morning Left nicht auf ihrer Neon Inferno Above Europe 2022 Tour zusammen mit Special Guests Crosschains und Somehow Jo.

One Morning Left – Neon Inferno Above Europe

Presented by Contrapromotions GmbH

Special guests: Crosschains, Somehow Jo

28.09.22 DE-Saarbrucken, Garage

29.09.22 DE-Hanover, Béi Chéz Heinz

30.09.22 DE-Dresden, Pushkin

01.10.22 DE-Hamburg, headCrash

02.10.22 NL-Utrecht, De Helling

04.10.22 DE-Bochum, Rotunde

05.10.22 DE-Cologne, Helios37

06.10.22 DE-Stuttgart, Wizemann Studio

07.10.22 AT-Vienna, Chelsea

08.10.22 HU-Budapest, Barba Negra

10.10.22 PL-Krakow, Hol

11.10.22 CZ-Prague, Rock Cafe

12.10.22 DE-Berlin, Badehaus

14.10.22 DE-Frankfurt, ELFER

15.10.22 DE-Munich, Backstage

Tickets

Mit ihrem vierten Album beendete der finnische Metalcore-Act One Morning Left eine fünfjährige Pause mit der Veröffentlichung neuen Materials. Auf Hyperactive schlägt die Gruppe ein ganz neues Kapitel ihrer Geschichte auf. Sie lässt sich von Retro-Musik für elektronische Spiele und Videospiele sowie dem Hardrock der 80er inspirieren und bleibt dabei ihren schwereren Wurzeln treu.

Änderungen finden nicht nur im Musikstil statt, sondern auch in der Besetzung. Von der Besetzung der „Metalcore Superstars“ 2016 kehren Frontmann Mika Lahti, Sänger und Gitarrist Leevi Luoto und Schlagzeuger Niko Hyttinen zurück. Zusätzliche Feuerkraft bieten die neuen Gesichter Tuukka Ojansivu an der Gitarre und Miska Sipiläinen an der Bassgitarre, sowie die Rückkehr des Keyboarders Touko Keippilä aus der ursprünglichen Panda <3 Penguin-Aufstellung der Band.

„Join us on our quest to make the world a bit more epic!“

One Morning Left wurden 2008 in Vaasa, Finnland, gegründet und sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Elektro-, Hardcore- und Metalcore-Einflüssen, sowie für ihre unterhaltsamen und energiegeladenen Liveshows, in denen absolut alles passieren kann.

One Morning Left sind:

Mika Lahti – Lead Vocals

Leevi Luoto – Gitarre & Lead Vocals

Tuukka Ojansivu – Gitarre & Backing Vocals

Miska Sipiläinen – Bass & Backing Vocals

Touko Keippilä – Keyboards & Backing Vocals

Niko Hyttinen – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.instagram.com/onemorningleftofficial

https://www.facebook.com/onemorningleft