One Morning Left: veröffentlichen ihre spezielle Version von Michael Jacksons „Beat It“

Die finnischen Metalcore-Exzentriker One Morning Left haben den legendären und ikonischen weißen Diamanthandschuh in ihrer speziellen Version von Michael Jacksons Beat It wiederbelebt und mit ihrem ganz eigenen Charme versehen.

Seht euch jetzt ihre spezielle Version von Beat It an:

„Ich habe die Musik von Michael Jackson immer geliebt. Als er starb, beschloss ich, eines Tages einen Coversong von meinem Lieblingssong von MJ zu machen. Beat It enthält auch ein Solo von Eddie Van Halen, einem der wichtigsten Gitarristen für mich und einem der kultigsten Gitarrensolos überhaupt. Blast it or beat it! 🤘🏻“- Leevi Luoto (Gesang/Gitarre)

Die Band hat offiziell ihr brandneues Album Hyperactive veröffentlicht. Das Album stellt den künstlerischen Höhepunkt des musikalischen „Blood Mountain“ von One Morning Left dar: epische Texte, getragen von Luotos erhabenen Gesangsmelodien, kontrastiert mit dem unverwechselbaren, düsteren Sound von Lahti, begleitet von atemberaubenden Keyboard-Leads, rasend schnellen Gitarren, meisterhaften Bass-Riffs und fiebrigen Drum-Parts.

