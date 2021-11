Deserted Fear: veröffentlichen In Flames-Cover „Artifacts Of The Black Rain“

Mit Artifacts Of The Black Rain veröffentlichen die deutschen Death Metaller Deserted Fear nach Funeral Of The Earth eine weitere digitale Single.

Ursprünglich von den schwedischen Melodic-Death-Metal-Pionieren In Flames geschrieben und auf ihrem 1996er Album The Jester Race veröffentlicht, wurde der Track Artifacts Of The Black Rain nun von Deserted Fear gecovert und als B-Seite auf der exklusiven, auf 500 Exemplare limitierten 7inch der Band veröffentlicht, die von Deserted Fears Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio aufgenommen, gemixt und gemastert wurde.

Hört es euch hier an:

Deserted Fear kommentieren die Entscheidung, diesen Klassiker zu wählen:

„Für die B-Seite der EP wollten wir einen Song einer anderen Band covern, etwas, das wir in unseren Anfangstagen immer live gemacht haben, weil wir nicht genug eigene Songs hatten, um ein ganzes Set zu spielen, haha. Und im Studio haben wir auch schon lange keinen Song mehr gecovert“, erklärt Fabian.

Weiter kommentiert Mahne: „Wir haben einen alten In Flames-Song gewählt, denn nicht nur für uns, sondern auch für viele andere Bands in unserem Alter waren die frühen In Flames-Alben sehr einflussreich und wir haben viel von ihnen gelernt, vor allem an der Gitarre!“

Deserted Fears Version von Artifacts Of The Black Rain ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Für alle, die ihre Kopie der limitierten 7-Inch-Version von Funeral Of The Earth noch nicht bestellt haben, gibt es sie HIER, bevor es zu spät ist.