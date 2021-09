Deserted Fear: veröffentlichen brandneues Video zur Single und 7-Inch von „Funeral Of The Earth“

Heute veröffentlichen die deutschen Death-Metaller Deserted Fear ein Video zu ihrer brandneuen Single Funeral Of The Earth, ihrer ersten Veröffentlichung seit zweieinhalb Jahren! Fans der bisherigen Veröffentlichungen wie Drowned By Humanity, das die Top 20 der offiziellen deutschen Albumcharts eroberte, dürfen zu Recht das gewünschte melodische Death Metal-Inferno erwarten, das wir von Deserted Fear kennen.

Funeral Of The Earth, das von Fabian Hildebrandt bei Eisensound aufgenommen, gemischt und gemastert wurde, ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Eine exklusive, limitierte (500x Kopien) 7-Inch-Veröffentlichung von Funeral Of The Earth ist jetzt auch über den offiziellen Webstore der Band erhältlich, mit einer Coverversion von Artifacts Of The Black Rain, ursprünglich von In Flames, als B-Side.

Die Band äußert sich zu Funeral Of The Earth wie folgt:

„Nach einer viel zu langen Zwangspause war es an der Zeit, endlich wieder den Hintern hochzukriegen. Ein positiver Nebeneffekt ist definitiv, dass es möglich war, für eine Weile kompletten Abstand zu gewinnen und das Feuer neu zu entfachen! Die letzten Monate waren wir sehr produktiv und wir freuen uns, endlich wieder etwas Neues zu veröffentlichen. Die digitale Single und 7-Inch-Veröffentlichung ist unser Neustart in das nächste Kapitel von Deserted Fear!“, sagt Fabian.

„Als die Idee aufkam, eine Single zu veröffentlichen, gab es bereits mehrere Songs als Demo zur Auswahl. Letztendlich fiel die Wahl auf Funeral Of The Earth, denn aktueller könnte der Titel leider nicht sein“, kommentiert Manuel.

Weiter erklärt Simon: „Passend zum Artwork unterstützt die auf 500 Stück limitierte 7-Inch ein Aufforstungsprojekt in Mecklenburg und die Platten werden aus recyceltem und geschreddertem Vinyl hergestellt, was jede 7-Inch farblich zu einem Unikat macht. Dass so etwas heute mithilfe des Presswerks realisiert werden kann, freut uns sehr!“

Und über den Videoclip sagte der langjährige Mitarbeiter und Videofilmer der Band, Vollvincent, folgendes:

„Wir steuern auf eine dramatische Zukunft zu. Nein! Wir rennen. In Funeral Of The Earth zeigen Deserted Fear die Flucht vor dem Unaufhaltsamen.“

Deserted Fear – Line-Up:

Simon Mengs – Schlagzeug

Fabian Hildebrandt – Gitarre

Manuel Glatter – Gesang, Gitarre

Deserted Fear– Tourdaten:

20.11.2021 Saalfeld (Deutschland) – Klubhaus

06.-09.07.2022 Ballenstedt (Deutschland) – Rock Harz

14.-16.07.2022 Leoben (Österreich) – Area 53

Weitere Termine folgen …

