Korpiklaani: Video zum Anthrax-Cover „Ennen“ (Orig. „Got The Time“) veröffentlicht

Die finnischen Folk Metal Superstars Korpiklaani haben im Februar 2021 ihr elftes Studioalbum Jylhä veröffentlicht. Das Album wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen als das bisher aufwendigste und reifste Korpiklaani-Album gefeiert. Das mag zwar stimmen, bedeutet aber nicht, dass unsere Lieblingsfinnen das Feiern verlernt haben: Während der Jylhä-Sessions nahmen sie den Anthrax-Klassiker Got The Time (ein Song, der ursprünglich 1978 von dem britischen Musiker Joe Jackson veröffentlicht wurde) und verwandelten ihn in einen typischen Korpiklaani-Song namens Ennen (dt. „Vor“). Aber das ist noch nicht alles – sie haben ein wildes und sehr unterhaltsames Video gedreht. Gefilmt von Markku Kirves und wieder mit dem Schauspieler Yrjänä Ermala in der Hauptrolle, das zusammen mit dem Coversong veröffentlicht wird. Viel Spaß damit!

„Das war das erste Mal, dass ein Videoproduzent uns ermutigt hat, während eines Videodrehs zu trinken, und wir waren sehr froh, dass wir die Anweisung befolgt haben!“ – Jonne (Korpiklaani)

Worte des Regisseurs:

„Unser alter Mann wacht auf und fühlt sich nach der Party von gestern Abend schwindelig. Plötzlich klopft es an der Tür. Sein Gedächtnis ist schwach und da er nur verschwommene Gestalten im Haus herumlaufen sieht, beschließt er, sich zu verstecken. Aber gibt es etwas zu trinken …“ – Markku Kirves

Korpiklaani Livetermine 2021:

Die Europatournee mit Equilibrium wurde abgesagt!

Korpiklaani, Nytt Land und Jonne:

10.09. – Tullikamari Klubi, Tampere, FI

11.09. – Möysän musaklubi, Lahti, FI

25.09. – Helitehas. Tallinn, EE

Festivals:

02.10. – Das Oktober Metalfest, Eindhoven, NL

04.12. – HRH Vikings, FI

Bleibt dran für weitere Livetermine, die bald bekannt gegeben werden.