18. Hörnerfest vom 26.06. bis 28.06.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Tag eins

Event: 18. Hörnerfest

Bands: Trold, Katerfahrt, Groggy Dogs, Hamradun, Das Niveau, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen, Aephanemer, Blodiga Skald, Folkrim, Cultus Ferox, Nini, Ragnaröek, Manky Melters, Korpiklaani, Eihwar, Belore, Corvidae, Nathanael, Suidakra, Sagenbringer, Reliquiae, Cesair, Jolly Jackers, Eisregen, Cruachan, Rahel Katahrina, Jona Und Band, Taurus Ferus

Datum: 26.06.2025 – 28.06.2025

Genres: Pagan Metal, Folk Metal, Black Metal, Power Metal, Melodic Death Metal, Mittelalter Rock, Folk, Viking Metal, Irish Folk, Freibeuter Folk, Pirate Folk

Besucher: ca. 2400

Ort: Brande-Hörnerkirchen

Veranstalter: Thomas Tegelhütter

Kosten: VVK 80 €, Tagesticket 45 €

Link: Hörnerfest

Für Time For Metal vor Ort: Jürgen F. und Kay L.

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen von Wikingern, Piraten, Mägden und Gesinde sowie Händlern, Gauklern und Feuershows. Natürlich darf die Musik auch nicht zu kurz kommen. So hat Thomas in seinem Garten diesmal illustre Bands wie u. a. Korpiklaani, Hamradun, Das Niveau, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen, Cultus Ferox, Ragnaröek, Eihwar oder Belore, Suidakra, Sagenbringer und Eisregen geladen. Dazu gesellen sich auf der Marktbühne noch einige kleinere Acts, die an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden, denn das eigentliche musikalische Geschehen findet auf der Hauptbühne statt. Wir von Time For Metal haben uns neben dem Bericht über das Festival auch dem bis dato faktisch nicht vorhandenen Autogrammstand gewidmet. Das für das Hörnerfest bisher nur sporadisch bzw. durch die Bands selbst organisierte Meet ’n‘ Greet wurde jetzt von uns gebündelt organisiert und durchgeführt, was sich im Nachhinein als gelungen entpuppen soll. Außerdem haben wir uns des Social-Media-Contents angenommen, und im Verlaufe des Events sollen zeitnah Liveclips direkt von der Bühne hochgeladen werden. Das hat Ariane Blumenau für uns diesmal übernommen, da wir leider zu wenig eigene Leute vor Ort haben. All dies soll schon mal eine Generalprobe für das in vier Wochen stattfindende Headbangers Open Air sein, bei dem genau diese zwei Punkte exklusiv von uns durchgeführt werden.

Aber zunächst schauen wir uns das Hörnerfest genauer an und stellen fest, dass sich beide Festivals eigentlich nur durch die unterschiedlichen Händler und die Bands voneinander unterscheiden. Ok, ggf. auch das Publikum ist etwas anders, der Anteil an Metal-Fans ist deutlich höher. Ansonsten ist die Crew identisch, die Location, die Preise, das ganze Drumherum ist bei beiden Festivals gleich. Die Akkreditierung hat gut geklappt und so treffen wir so zeitig ein, dass wir in aller Ruhe unseren Meet ’n‘ Greet Stand vorbereiten können. Wir erfahren immer relativ kurzfristig, ob und wann die Bands eine Autogrammstunde geben wollen, und somit wird dieses handschriftlich auf einer Tafel vermerkt und ist so für die Gäste ablesbar, sofern sie in unsere Richtung kommen. Direkt neben uns sind auch die Merchstände der einzelnen Bands, und da wird es dann das eine oder andere Mal schon eng, bzw. wir müssen im Zelt etwas wandern. Das klappt ganz gut und die Menschen an den Merchständen sind relativ entspannt. Oftmals haben kleine Bands gar keine Man:innenpower für ihre Fanartikel, sondern die Musiker betreiben das selbst, was nach dem Auftritt für einen gewissen Stress sorgen kann. Gegen 14:45 Uhr öffnen sich die Tore und die ersten Gäste kommen aufs Infield, um sich dann von der ersten Band Trold, einer dänischen Truppe, warmspielen zu lassen. Wettertechnisch ist es ganz ok, es könnte etwas wärmer sein und ggf. auch eine Wolke weniger wäre fein.

Trold aus Dänemark liefern zum Start des Festivals genau den Stoff, der bei der Masse der Fans gut ankommt. Folk Metal, bei dem Sänger Allan Madsen primär auf harsche Vocals setzt, ist ein perfekter Opener für den Donnerstag. Während der Show füllt sich das Infield kontinuierlich, sodass die Fahrt mit Katerfahrt in Gang kommt. Die Truppe ist der erste Piratenhaufen des Festivals und setzt auf die Partyfraktion, die zu den eingängigen Melodien und Refrains zum Tanzen gebracht wird. Ein typischer Auftakt für das Hörnerfest. Auf harte Vocals und Gitarren von Trold folgt Party mit Folk-Instrumenten.

Wenn wir schon bei Piraten sind, dann passen die Spanier The Groggy Dogs perfekt dazu. Von Sevilla ist es nicht weit zum Wasser. Die Spanier mixen den allgemein bekannten irischen Shantys Elemente von Ska, Punk und Metal bei. Das Gebräu sorgt für Trink- und Tanzfreude und die Fahrt, die mit Katerfahrt begann, nimmt mit The Groggy Dogs an Tempo zu. Die Show ist Party mit einer gewissen Chaotik, die die Band auch sonst mit sich bringt. Die Nachfrage der Fans bezüglich Tonträger wurde negativ beantwortet. Allerdings haben die Damen und Herren ihre CDs unter einer Bank im Merch verbuddelt und selbst nicht mehr gefunden. Time For Metal verkauft an den folgenden Tagen die gefundenen The Groggy Dogs-CDs.

Der Stilbruch kommt von den Faröer Inseln. Hamradun um den ehemaligen Týr-Sänger Pól Arni Holm haben mit Hetjuslóð 2024 eine neue LP veröffentlicht. Musikalisch gibt es Folk Metal, aber auch harsche Vocals in Richtung Viking- oder Pagan Metal. Die Lyrics sind in lokaler Sprache, sodass die Songs sich Jallgríms Kvæði oder Grimmer Går På Gulvet nennen. Insgesamt circa 50 Minuten metallische Kost mit anständiger Saitenarbeit, die die Piraten vor der Bühne ordentlich durchschüttelt und die Menschen mit einer Vorliebe für metallische Klänge anlockt. Starker Gig, der vor allem durch die nordische Sprache einen sehr speziellen Touch liefert. Die LPs finden nach der Show reichlich Absatz und sind am Ende ausverkauft.

Über Niveau lässt sich bekanntlich streiten, über Das Niveau aber nicht. Hinter diesem Bandnamen verbirgt sich das Comedy-Duo Martin Spieß und Sören Vogelsang, das nur mit Akustikgitarre und Mikrofon bewaffnet die Meute unterhält. Die Themen sind aktueller als jemals zuvor, egal ob Klimawandel oder die Veränderung der Gesellschaft, in der Menschen andere Menschen wegen Äußerlichkeiten oder Glaubensrichtungen diskriminieren. Dass es Lieder gibt, die sogar so klingen, als wären sie von den Ärzten, ist ebenfalls klar. Die Bude ist bereits jetzt mehr als gut besucht und die beiden Herren liefern ihre Show vor fast vollem Haus ab. Es ist aber die letzte Show von Das Niveau. Vor dem letzten Track gibt es die Ansage, dass der gesamte Merch gegen Spende unters Volk gebracht wird. Die Diskografie als CD ist genauso dabei, wie einige Shirts oder die Vinylausgabe von Rockt!. Am Ende sind der Merch verteilt, die Spendenkasse gut gefüllt und die Fans zufrieden. Es ist aber nicht der letzte Bühnenauftritt auf dem Hörnerfest 2025 der beiden Komödianten.

Nichts geht mehr und das Infield platzt aus allen Nähten. Der Grund nennt sich Mr. Hurley & Die Pulveraffen aus dem karibischen Osnabrück. Vor etwas mehr als zehn Jahren war die Piratencombo erstmalig auf dem Hörnerfest und spielte mittags um 12 Uhr als Opener. Mittlerweile gehört das Quartett zu den angesagten Acts im Folk- und Mittelalter und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Clubs. Auch auf dem Hörnerfest 2025 ist die Truppe ein Zugpferd und der Tagesparkplatz ist mehr als nur voll.

Es ist alles eine Nummer größer geworden bei Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Auch der Bühnenaufbau ist zwei Nummern größer als vor mehr als zehn Jahren. Songs wie Tortuga, Meine Schnauze, Unser Untergang oder Leuchtturm sorgen für Stimmung und beäugen das Piratenleben mit mehr als zwei zwinkernden Augen. Aber auch ernste Themen stehen auf dem Programm der Piraten. Mann Über Board übernimmt Pegleg Peggy, wo es um das Thema Sexismus geht. Neu auf dem Programm ist der Haifisch in der 2024er-Version. Dazu finden sich diverse Gäste, unter anderem Das Niveau, aber auch Bandmitglieder von zum Beispiel Vogelfrey oder Katerfahrt mit auf der Bühne ein. Sänger und Gitarrist Mr. Hurley eröffnet das Stück mit dem Hinweis, dass sich die Musik in die Politik einmischen muss, da sich sonst die Politik in die Musik einmischt, was die Vergangenheit gezeigt hat und die aktuelle Situation zum Beispiel in Russland zeigt. Ein Bild sagt mehr als Worte, danke für die klare Kante, egal, ob vor der Bühne 300 oder 3000 Menschen stehen. In dem Sinne „Ahoi und F!ck die AFD“.

Der Schlusspunkt ist unverändert. Es gibt das Medley, bei dem sich die Pulveraffen durch diverses Liedgut covern, gefolgt von Blau Wie Das Meer. Der emotionale Höhepunkt des Auftritts findet vor dem Finale statt. Einer der Gigs in der Geschichte des Hörnerfests mit dem höchsten Publikumszuspruch findet nach circa 90 Minuten sein Ende und das Quartett aus dem karibischen Osnabrück lässt sich zu Recht abfeiern. Starker Auftritt, starke Statements und das Publikum vollkommen abgeholt. Dazu beweisen Mr. Hurley & Die Pulveraffen nach wie vor Fannähe und sitzen nach der Show beim Meet ’n‘ Greet und signieren fleißig alle möglichen und unmöglichen Dinge.

Es folgt mit Aephanemer noch eine After-Headliner-Show, die die Anhängerschaft von metallischen Klängen vor der Bühne begrüßt. Wie beim Hörnerfest üblich, gibt es einmal mehr ein Kontrastprogramm. Aephanemer kommen aus Frankreich und liefern einen Mix aus Folk Metal, Symphonic Metal und Death Metal, der aber immer mit einer greifbaren Melodie unterlegt ist. Die Gitarren knattern ordentlich zu Stücken wie Land Of Hope, Le Radeau De la Méduse oder The Call Of The Wild. Auch wenn es französisch benannte Songs gibt: International singt Marion Bascoul in Englisch. Auf dem Album A Dream Of Wilderness befindet sich zum Beispiel Le Radeau De La Méduse in zwei Versionen, einmal auf Französisch und eben in der heute dargebotenen englischen Version. Eine Stunde liefert das Quartett ordentlichen Stoff, dann ist der musikalische Teil des ersten Festivaltages zu Ende. Da sich Aephanemer erst nach der Show um Merch und Fans kümmern und hier komplett auf Eigenregie setzen, zieht sich die Räumung des Infields in die Länge. So wird die Nacht für alle beteiligten Personen, allen voran für die Crew des Hörnerfests, noch kürzer als geplant.