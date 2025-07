Beat: neues Album „Beat Live“ erscheint am 26.09.

Die legendären ehemaligen King Crimson-Mitglieder Adrian Belew und Tony Levin haben sich mit dem Gitarrenvirtuosen Steve Vai und dem Tool-Schlagzeuger Danny Carey zusammengetan, um Beat zu gründen, eine kreative Neuinterpretation der drei ikonischen King Crimson-Alben aus den 80er Jahren – Discipline, Beat und Three Of A Perfect Pair. Im Jahr 2024 gab das Ensemble 65 ausverkaufte Konzerte in Nordamerika. Im Anschluss daran folgte 2025 eine ausgedehnte Tournee durch Mexiko und Südamerika. Jetzt geben sie die Veröffentlichung von Beat Live am 26. September in Zusammenarbeit mit InsideOutMusic/Sony bekannt. Eine erste Vorschau auf die Performance von Neal and Jack and Me wurde bereits präsentiert. Seht euch das Video jetzt hier an:

Am 1. September werden Beat eine Record-Release-Show im legendären Budokan in Tokio geben.

Adrian Belew reflektiert: „Du betrittst die Bühne mit drei virtuosen Musikern, Weltklasse-Profis, die schon alles gesehen haben, aber immer noch Spaß daran haben, diese zeitlose Musik zu spielen, die mit nichts zu vergleichen ist, was vorher oder nachher gemacht wurde, und das Publikum kennt jeden Text und ist so begeistert von der Performance, dass die Energie und Liebe, die zurückkommt, überwältigend ist. Was könnte besser sein?”

Steve Vai erzählt: „Die Tour mit Beat hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Diese Musik mit Adrian, Tony und Danny zu spielen, war eine meiner schönsten Tourerlebnisse, und wir sind jetzt auf dem Höhepunkt unserer Karriere und haben die Magie auf Beat Live eingefangen.“

Tony Levin meint: „Die Band rockt. Ich bin so froh, dass wir hochwertige Aufnahmen von unseren Live-Auftritten haben – Innovation trifft auf klassisches Material.“

Beat Live wird in drei Konfigurationen veröffentlicht. Ein 3-LP-Set, eine Blu-ray-Veröffentlichung mit zwei CDs und einem 12-seitigen Foto-Booklet und schließlich eine limitierte Sammleredition, die die Blu-ray, zwei CDs, eine Bonus-CD und ein 36-seitiges Artbook enthält.

Danny Carey sagt: „Ich freue mich auf jede Show, die ich mit Tony, Adrian und Steve spielen darf, mit Begeisterung und Ehrfurcht. Mit Musikern dieses Kalibers zu spielen, ist ein Traum, der wahr geworden ist. Diese Songs machen Spaß und sind herausfordernd, und das Versprechen von Inspiration, Perfektion und Überraschungen hat mich noch nie enttäuscht. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu machen!“

Die Blu-ray enthält folgende Titel: Neurotica, Neal and Jack and Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Model Man, Dig Me, Man With An Open Heart, Industry, Larks‘ Tongues In Aspic Part lll, Waiting Man, The Sheltering Sky, Sleepless, Frame By Frame, Matte Kudasai, Elephant Talk, Three Of A Perfect Pair, Indiscipline, Red und Thela Hun Ginjeet. Der Konzertfilm wurde von Scrote gedreht, wobei die Bearbeitung von einem Kollektiv übernommen wurde, zu dem Scrote, Steve Vai, Alan Berry und Don Adams gehörten. Das Bonusmaterial wurde von Alan Berry gedreht und geschnitten. Zusätzlich ist ein Interview enthalten, das Sweetwater während der Tournee aufgezeichnet hat. Die Videografie stammt von Alan Berry, Mike Skillsky, Jon Luini und Dan Ermey. Die künstlerische Leitung übernahm Scrote, das Design stammt von Dan Ermey. Die Fotos wurden freundlicherweise von Alison Dyer, Tony Levin, Peter Dervin, Jerry LoFaro, Mike Skillsky, Dan Ermey und Jim Snyder zur Verfügung gestellt.

Auf der Audioseite wurde Beat Live von Scrote produziert und von Bob Clearmountain gemischt, assistiert von Ira Becker. Das Mastering erfolgte durch Emily Lazar in The Lodge, assistiert von Bob DeMaa. Die Audiobearbeitung übernahmen Scrote, Steve Vai und Bill Mims als zusätzlicher Audio-Produktionsassistent. Die Bonus-CD im Deluxe-Set enthält die Titel Neurotica, Neal and Jack and Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Frame By Frame, Industry, Larks‘ Tongues In Aspic Part III, Elephant Talk, Matte Kudasai, Three Of A Perfect Pair, Indiscipline und Thela Hun Ginjeet.

Die Idee zu diesem Projekt entstand aus einem ersten Gespräch zwischen Angelo Bundini alias Scrote und Adrian Belew. Tour-Produzent Beat Live erinnert sich: „Als Adrian mich anrief, um mir von seiner Idee zu erzählen, war mir sofort klar, dass wir uns auf die Alben aus den 80ern konzentrieren sollten: Discipline, Beat und Three Of A Perfect Pair. Diese drei Alben markieren bekanntlich den Einstieg von Adrian und Tony bei King Crimson. Ihre fließende, melodische Virtuosität und die dramatische Präzision von Fripp und Bruford schufen einen völlig einzigartigen, dynamischen Push-and-Pull-Effekt, der fast jeden Rockmusiker und/oder jede Rockband in den folgenden Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, beeinflussen sollte.“

Beat online:

https://www.facebook.com/BEATtourofficial

https://www.instagram.com/officialbeattour/