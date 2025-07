18. Hörnerfest vom 26.06. bis 28.06.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Tag drei

Event: 18. Hörnerfest

Bands: Trold, Katerfahrt, Groggy Dogs, Hamradun, Das Niveau, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen, Aephanemer, Blodiga Skald, Folkrim, Cultus Ferox, Nini, Ragnaröek, Manky Melters, Korpiklaani, Eihwar, Belore, Corvidae, Nathanael, Suidakra, Sagenbringer, Reliquiae, Cesair, Jolly Jackers, Eisregen, Cruachan, Rahel Katahrina, Jona Und Band, Taurus Ferus

Datum: 26.06.2025 – 28.06.2025

Genres: Pagan Metal, Folk Metal, Black Metal, Power Metal, Melodic Death Metal, Mittelalter Rock, Folk, Viking Metal, Irish Folk, Freibeuter Folk, Pirate Folk

Besucher: ca. 2400

Ort: Brande-Hörnerkirchen

Veranstalter: Thomas Tegelhütter

Kosten: VVK 80 €, Tagesticket 45 €

Für Time For Metal vor Ort: Jürgen F. und Kay L.

Hier kommt ihr zu den Berichten von Tag eins und Tag zwei.

Festivals, auf denen sich Menschen oft nur ein oder zweimal im Jahr treffen, gehen immer viel zu schnell zu Ende. Es ist Samstag und damit der finale Tag des Hörerfestes 2025. Wettertechnisch gibt es wenig zu beanstanden. Es ist auch in Schleswig-Holstein warm, auch wenn im Laufe des Tages nochmals Wasser von oben kommt und die Temperaturen drücken. Wie am Vortag startet um 12 Uhr das Bühnenprogramm. Corvidae kommen aus Mittelfranken und der Auftakt liefert Folk- und Mittelalterklänge.

Manche Bands klingen auf der Bühne, als würden sie den Stil anderer Musiker:innen übernehmen. Dass bei Corvidae die frühen Saltatio Mortis-Scheiben einen Einfluss hatten, wird niemand leugnen. Oder aus Sicht der Mittelalterfans: als Saltatio Mortis noch Mittelalter Rock zelebrierten und noch nicht auf dem Deutsch-Rock-Trip waren. Das Liedgut kommt an vielen Stellen bekannt rüber, aber am Mikro und auf der Bühne ist kein Alea, der Bescheidene. So bleibt am Ende das Urteil „grundsolide“, aber eben nicht mehr. Die Diskrepanz bei den Folk- und Mittelalterbands zwischen Hobby und Professionell scheint kaum zu überbrücken.

Es folgen Nathanael mit der Hymne Der Verrückten. So zumindest der Name eines Stücks der aktuellen LP. Der Ansatz ist nicht grundsätzlich anders als beim Vorgänger Corvidae. Es geht erneut um Musik mit mittelalterlichen Instrumenten, diese vermischen Nathanael aber mehr mit metallischen oder punkigen Einflüssen. Was die wenig gelungene Coverversion von Fear Of The Dark soll, wird Sänger Dennis Schwank nur selbst wissen. Klar, Punk mag gerne provozieren und etwas Augenzwinkern gehört zur Show. Dann lass ich aber das Schwenken mit der Lampe. So ergeht es Nathanael ähnlich wie Corvidae. Grundsätzlich passend für ein MPS oder Hörnerfest, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Luft nach oben.

Suidakra bringen ganz andere Klänge auf das Festival als die ersten beiden Bands. Es geht um Celtic Melodic Death Metal. Hinter der Band verbirgt sich Sänger, Gitarrist und Songschreiber Arkadius Antonik, der bereits in den 90ern mit Scheiben wie Auld Lang Syne und Lays From Afar für Aufmerksamkeit sorgte. Tatsächlich feiern Suidakra bereits ihren 31. Geburtstag, sodass das Quartett verstärkt auf die alten Nummern, wie zum Beispiel das instrumentale Dead Man’s Reel, Wartunes, March Of Conquest oder The IXth Legion setzt, als das die Herren ihr aktuelles Album Darkanakrad bearbeiten. Irgendwann ist Antonik im Publikum unterwegs und der Circle Pit dreht sich samt Gitarristen. Das klingt insgesamt nach einem runden Auftritt. Ein Problem ist jedoch der wenig ausgewogene Sound, in dem mal die Background Vocals viel zu sehr durchschlagen, dann der Bass. Dafür fällt eine Gitarre zwischendurch aus. Es ist Festival und die dritte Band des Tages. Trotzdem können Suidakra weit mehr als das, was heute auf dem Hörnerfest zu sehen ist.

Anscheinend ist das Billing am Abschlusstag so gesetzt, dass der erste große Gig einem Lokalmatador gehört. Sagenbringer haben sich erst vor vier Jahren gefunden und spielten nach Covid ihre ersten Shows. Drei Jahre weiter gilt das Quartett als einer der Emporkömmlinge im Bereich Folk und Pagan. Die Texte sind in deutscher Sprache, sodass Ottonormalverbraucher auch mitbekommen, worum es geht. Mit Zeit Der Geschichten haben die Herren 2024 bereits ihr zweites Album veröffentlicht und Sänger Haldruhir ruft seine Fans früh An Die Ruder. Egal ob Trolltaverne, Gefährten oder Mein Herz An Die See: eingängige Melodien, harsche Vocals und reichlich Aktion auf der Bühne sind die Merkmale von Sagenbringer. Wer Erfolg hat, der hat bekanntlich alles richtig gemacht. Sagenbringer haben für 2026 ihre erste Headliner-Tour angekündigt. Auch heute werden der Merch und die anschließende Autogrammstunde von Fans nahezu belagert. Ein Bassist aus der Hamburger Metalszene ist der Meinung, dass Sagenbringer das nächste große Ding aus der Hansestadt werden. Da Sagenbringer Geschichten aus alten Zeiten erzählen, erzählen sie vielleicht auch irgendwann ihre eigene Geschichte und die von der Prognose eines Bassisten. Auf jeden Fall liefern Sagenbringer einen der gefeierten Gigs auf dem Hörnerfest 2025.

Medival Dark Rock? Was ist das? Nach eigener Auskunft spielen Reliquiae genau diesen Genre-Mix. Dazu hat die Band aktuell ein neues Album mit Namen Paranoia am Start. Das Septett hat reichlich Equipment auf den Brettern, bei dem ständig etwas brennt oder qualmt. Im edlen Zwirn stehen die Damen und Herren auf dem Hörnerfest 2025 und sind sowas wie der Geheimtipp in Sachen Folk Metal. Dudelsack und Drehleier meets Gitarre und Drums. Dazu ein Keyboard, das im Style von Alestorm bedient wird und eine Glitzerjacke. Der Mix ist speziell, aber durchaus interessant, was sich in der Gunst des Publikums zeigt. Die mittelalterlichen Klängen in Kombination mit rockigen Einflüssen und einer Feuershow kommen beim Publikum an, sodass sich nach dem Auftritt die Nachfrage nach der neuen Platte und sonstigem Merch groß ist. Vielleicht eine Band, die auf dem Weg nach oben ist? Zumal mit Simon Michael (unter anderem Drummer bei Subway To Sally) ein namhafter Produzent bei der weiteren Entwicklung von Reliquiae eingebunden ist. Wer auf einen dunklen Mix aus Mittelalter und Rock steht, sollte die Truppe antesten.

Der nachfolgende Act ist musikalisch speziell. Cesair kommen aus Utrecht, Niederlande und gehören zum Genre Pagan Folk und World Music. Als Instrumente kommen Sachen wie Bodhrán, Rahmentrommel, Drehleier, Slideridoo oder Maultrommel zum Einsatz. Im Prinzip gibt es ein auf akustische Instrumente basierendes Set, das nicht die großen Showelemente in sich birgt. Allein die Slideridoo nimmt einen gehörigen Teil der Bühne ein und sorgt für Töne, die genauso auf ein WGT oder Nordic Folk Festival passen würden. Wie so oft gibt es unterschiedliche Meinungen und Geschmäcker auf dem Hörnerfest. Auf jeden Fall liefern Cesair diverse Alleinstellungsmerkmale, die es sonst auf einem eher metallisch geprägten Festival nicht zu hören und sehen gibt.

Wenn nur noch drei Bands auf der Liste stehen, dann geht das Festival so langsam, aber sicher auf die Zielgerade. Ungarn und Irish Folk? Das ist auf dem Hörnerfest fast schon Tradition. Paddy And The Rats waren genauso auf dem Hörnerfest zu Gast wie Firkin. In eine ähnliche Kerbe schlagen Jolly Jackers, die aber mehr auf das Thema Tempo und damit verbunden eine punkige Attitüde zu den irischen Klängen mischen. Bei Stücken wie Pirate Punk, Feed The Cat oder Bang Your Head stehen vor allem die Party und die eingängigen und tanzbaren Melodien im Vordergrund. Die große Party wie am Vortag die Manky Melters können die Ungarn nicht anzetteln. Die drei Festivaltage haben beim Publikum ihre Spuren hinterlassen und anscheinend warten nicht wenige Menschen auf den Headliner aus Thüringen.

Über die Band Eisregen und deren Fokus auf morbide Texte dürften die Meinungen generell auseinandergehen. Genauso wie es Menschen gibt, die bereits das Hörnerfest 2025 verlassen, kommen Tagesgäste nur wegen Eisregen. Die Texte brachten Eisregen zweifelhaften Ruhm ein. Diverse Scheiben waren lange Zeit auf dem Index der Bundeszentrale für Kinder und Jugendschutz. Klar, bei Textpassagen wie „Trag es, bis die Fäulnis kommt, Das scharlachrote Kleid, …auf erstarrtem Fleisch“ oder „Du liegst vor mir nun auf einem Bett aus schwarzen Rosen, Die Wunden an dir sind längst vernäht, Nur noch Reste verunzieren den herrlichen Leib, Sie bleiben als Narben für die Ewigkeit…“ sind Zitate aus der Anfangszeit, die Eisregen um Sänger Michael „Blutkehle“ Roth tatsächlich auf die Bühne bringen. Da Scheiben wie Krebskolonie oder Leichenlager nicht mehr auf dem Index sind, dürfen Eisregen auch auf ihre alten Nummern live zurückgreifen.

Ob das Scharlachrote Kleid, die Elektrohexe oder 1000 Tote Nutten. So wie die Songs vom Titel klingen, genauso präsentieren Eisregen ihre Show. Brachial, morbide, schräg und an der einen oder anderen Ecke verstörend. Das trifft nicht jeden Geschmack, aber die Fans, die da sind, feiern gerade die alten Nummern kräftig ab. Es gibt aber auch neuere Sachen wie Panzerschokolade, 19 Nägel Für Sophie, Grenzgänger oder Leblos, die den – je nach Geschmack – bockstarken oder völlig aus dem Rahmen fallenden – Auftritt abrunden. 90 Minuten ist der Tod ein Meister aus Thüringen und setzt auf dem Hörnerfest 2025 ein morbides Ausrufezeichen.

Es gibt auch am finalen Tag eine After-Headliner-Show mit den irischen Folk-Metallern Cruachan. Die Truppe aus Dublin hat eine lange Historie und gilt mit Primordial und Waylander als Urväter des Celtic Metal. Die Einflüsse sind vielfältig, sowohl Black Metal als auch klassischen Heavy Metal verweben Cruachan mit keltischen Klängen und das seit 1992. Mit Sänger und Gitarrist Keith Fay ist noch ein Musiker aus den Anfangstagen dabei. Aber auch Bassist John Clohessy ist seit einer Ewigkeit mit Fay unterwegs. Tuatha Na Gael ist das erste Album von Cruachan, das vor circa 30 Jahren veröffentlicht wurde. Ganz aktuell ist The Living And The Dead, das Cruachan vor circa zwei Jahren auf den Markt brachten.

Eine wechselvolle Geschichte haben Keith Fay und Cruachan hinter sich, genauso vielseitig kommen die Tracks zum Finale des Hörnerfest 2025 rüber. Als Beispiel seien Born For War (The Rise Of Brian Boru) vom Album Blood For The Blood God genannt, das gegenüber dem schwarzmetallisch beeinflussten To Invoke The Horned God vom Debütalbum ganz anders erklingt. Eine gute Stunde liefern Cruachan ab, wobei erwartungsgemäß der Fokus auf der aktuellen LP mit Stücken wie The Living, The Reaper, The Festival und The Crow liegt. Insgesamt kommen die metallisch orientierten Menschen nochmals auf ihre Kosten und gegen 0:45 Uhr endet der musikalische Teil des Hörnerfest 2025. Auch Cruachan nutzen die Möglichkeit für ein Meet & Greet, das trotz später Stunde gut angenommen wird und die Band somit nur noch zwei T-Shirts vom Merch mit zurück auf die grüne Insel nimmt.

Nach dem Hörnerfest 2025 ist bekanntlich vor dem Headbangers Open Air 2025, das Ende Juli an gleicher Stelle über die Bühne gehen wird. Wie bereits erwähnt, präsentiert Time For Metal das Festival und übernimmt die Durchführung der Autogrammstunden. Haltet die Augen und Ohren offen, wir werden euch mit den entsprechenden Neuigkeiten versorgen.

Aber auch das Hörnerfest 2026 wirft seine Schatten voraus. Wir werden die Headliner wie Schandmaul und Knorkator frühzeitig mit ihrem Slot für das Meet & Greet ankündigen, einmal im Programmheft als auch über die bekannten Kanäle. Weitere bestätigte Acts sind Vogelfrey aus Hamburg oder die Rheinpiraten Storm Seeker. Traditionell startete der Vorverkauf ausschließlich vor Ort auf dem Gelände in Brande-Hörnerkirchen. Weitere Bandnamen und der Start des Online-Verkaufs der Tickets werden folgen. Wir informieren euch, wenn es losgeht.