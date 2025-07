Loudblast: veröffentlichen neue Single „Born Of The Storm“

Die französischen Death-Metal-Veteranen Loudblast veröffentlichen am 10. Juli eine brandneue Single mit dem Titel Born Of The Storm auf allen Plattformen. Zudem ist die Single als limitierte 7-Zoll-EP in einer Auflage von 500 Exemplaren weltweit auf transparentem rotem Vinyl erhältlich, die auf der B-Seite eine mitreißende Version von Evil Has No Boundaries (Slayer) enthält.

Eine 40-jährige Karriere ist für einen Musiker eine bemerkenswerte Leistung, insbesondere für eine Extreme-Metal-Band, die alle Entwicklungen im Bereich des Musikkonsums und der Geschäftswelt durchlaufen hat und dabei immer noch unbestreitbar so wild, kraftvoll und wütend klingt wie eh und je. Loudblast feierten kürzlich dieses 40-jährige Jubiläum mit vier legendären, ausverkauften Shows in ihrer Heimatstadt Lille im Norden Frankreichs.

Wie viele Bands spielen schon so lange Death Metal? Wie viele haben eine ganze Bewegung ins Leben gerufen und sind noch aktiv? Wie viele haben in den 90ern so universell gelobte Alben wie Disincarnate oder Sublime Dementia veröffentlicht und sind heute noch aktiv? Das überlassen wir Ihnen zur Berechnung. Währenddessen bleibt Loudblast und ihr unbestrittener Bandleader Stéphane Buriez jedoch nicht untätig und arbeiten weiterhin an neuen Projekten. Ihr neuntes Studioalbum Altering Fates And Destinies, das im November 2024 erschienen ist, zeigt eine neue Ebene der Raffinesse, während sie gleichzeitig mehr denn je zu den Wurzeln ihres Schaffens zurückkehren.

Loudblast sind:

Stéphane Buriez – Gesang, Gitarren

Nicklaus Bergen – Gitarren

Frédéric Leclercq – Bass, Leadgitarren

Hervé Coquerel – Schlagzeug

