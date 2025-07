Brunhilde: präsentieren neues Musikvideo zu „Halali“

Das deutsche Metal-Punk-Powerhouse Brunhilde feiert die Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums In Love Yours Hate mit dem intensiven neuen Musikvideos zum Song Halali, das ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Seht euch das Video hier an:

Das visuell eindrucksvolle und emotionale Video wurde von Holger Fichtner (360 Grad Design) umgesetzt und bringt die rohe Energie und die dunkle Stimmung des Songs perfekt auf den Punkt. Halali gehört zu den Highlights des neuen Albums In Love Yours Hate, das kompromisslose Härte, präzises Songwriting und überraschend verletzliche Momente miteinander verbindet

Ihr wollt wissen, was Time For Metal von der neuen Scheibe hält? Dann stöbert gerne im Review von Norbert C. :

Produziert vom renommierten Produzenten Eike Freese (Deep Purple, Alice Cooper, Heaven Shall Burn), markiert das Album ein mutiges neues Kapitel in der Entwicklung von Brunhilde. Kompromisslos, kraftvoll und voller Überzeugung festigt In Love Yours Hate den Status der Band als aufstrebende Größe in der internationalen Rock- und Metalszene.

Brunhilde live-Termine:

05. Juli Nau Rock 2025 Langenau, Germany

11. Sep. Sinner Rock 2025 Altengronau, Germany

03. Oct. Monster Festival 2025 Geiselwind, Germany

13.10.-20.10. Full Metal Holiday 2025, Mallorca

Tickets: hier

Brunhilde sind:

Caro Loy – Gesang

Kurt Bauereiss – Gitarre

Marisa Gruna – Bass

Jannis Reiher – Schlagzeug

Brunhilde online:

https://www.instagram.com/brunhilderocks/

https://www.facebook.com/brunhilderocks/