Brunhilde – In Love Yours Hate

Artist: Brunhilde

Herkunft: Fürth, Deutschland

Album: In Love Yours Hate

Spiellänge: 37:35 Minuten

Genre: Rock, Punk, Metal

Release: 04.07.2025

Label: Count & Countess

Vertrieb: SPV/ Kontor New Media

Link: https://www.brunhilde.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Caro Loy

Bass – Marisa Gruna

Gitarre – Kurt Bauereiss

Schlagzeug – Jannis Reiher

Tracklist:

In Love Yours Hate Are You Blind Gossip Girl Halali Running Away Souls Unchained Go With The Flow Wait Surface Hit And Run Head Over Heels Who The Fuck

In Love Yours Hate ist das fünfte Album von Brunhilde. Deren charismatische Frontfrau Caro gibt diesmal besonders scharfzüngig und packend ihre Botschaften ab. War der Vorgänger Twenty Seven noch ein Konzeptalbum, zieht sich zwar die provokante Botschaft des Titels In Love Yours Hate wie ein roter Faden durch das gesamte Album, hängen die Songs aber diesmal nicht zusammen, um die Hörer herauszufordern, um über ihre eigenen Werte und Wahrnehmungen nachzudenken. „Sie sprechen von den Widersprüchen des Lebens, von der Zerrissenheit zwischen Liebe und Hass, von persönlichen Kämpfen und dem Streben nach Freiheit.„, so Caro und Kurt über die Texte auf ihrem neuesten Werk.

Mit ihrem kraftvollen Mix aus Metal, Punk und Hard Rock haben sich Brunhilde einen ganz eigenen Platz in der Musikwelt erobert. Schroffe Gitarren, tiefe Bassläufe und intensive Schlagzeugbeats prägen das Album der Fürther. Brunhild, eine Heldin aus der Nibelungensage, ist das bekannte Vorbild aus der Walküre. Somit wirkt dieser Name passend für eine kämpfende Frau wie Caro, die die Songs des Albums diesmal wieder mit unnachgiebiger Intensität nach vorne peitscht.

„Mit Auftritten bei großen Festivals wie dem Wacken Open Air und Touren an der Seite von Größen wie Dark Tranquillity und J.B.O. haben Brunhilde sich den Ruf als unaufhaltsame Kraft erarbeitet. Unter der Produktion von namhaften Produzenten wie Eike Freese (Deep Purple, Alice Cooper, Heaven Shall Burn) und Charlie Bauerfeind (Motörhead, Blind Guardian, Helloween) entwickelt die Band ihren Sound stetig weiter und prägt jede ihrer Veröffentlichungen mit einer unverwechselbaren Mischung aus Aggression und Stil.“ so der Pressetext, dem nichts hinzuzusetzen ist.

Das Album erscheint am 4. Juli, nicht ganz zufällig an dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, auf ihrem eigenen Label Count & Countess. Es ist ein sehr tiefgründiges und extrem emotionales Album, das die Gefühle für und gegen einen selbst erklärt.

Der Titeltrack ist auch der Opener des Albums. In Love Your Hates ist ein Song über den Mangel am echten Engagement. Allein die Anfangsfrage „Do you think it’s cool – to look and not see?“, setzt sofort den Frust frei. Im Song Are You Blind? geht es um das Missverstanden sein und nicht erhört zu werden. Durch die stete Wiederholung von „Are you blind?“ wird der Text ausdrucksvoll unterstrichen. Der Song Gossip Girl vermittelt ein starkes Gefühl von Frust und Schmerzen gegenüber einer anderen Person, die man aber nicht treffen möchte. Running Away ist ein Lied über die Einsamkeit und das Gefühl der Resignation über das eigene Handeln. „You say you’re sorry / You say I should not worry“ – die ersten Worte im Track Souls Unchained sprechen eine Unaufrichtigkeit aus. Der Song geht allgemein um den Verrat und den Groll, der daraus entsteht. In Go With The Flow geht es um einen inneren Konflikt. Die intensiven seelischen Qualen deuten auf eine emotionale Belastung hin, die das Weiterkommen hindert. Von Wut wechselt die Stimmung in Wait zu Melancholie, die Vorstellung „untot“ zu sein und nicht atmen zu können überwiegt dabei. Der innere Kampf, jemanden gehen zu lassen, überwiegt in Surface. Man will es nicht, weiß aber, dass man es tun muss, um endlich wieder frei zu sein. Hit And Run ist ein Song über das Bedürfnis, den verursachten Schmerz anzuerkennen und mit sich selber wieder ins Reine zu kommen, nachdem man eine Person tief verletzt und betrogen hat. Mit dem Text von Head Over Heels komme ich nicht klar. Die Welt anhalten, um dann „Hals über Kopf“ zu verschwinden? Mein Favorit des Albums kommt zum Schluss. Der Frust, von jemandem ungerecht behandelt zu werden, überwiegt in Who The Fuck. Allein der Text „Who the fuck, you think your are“ lässt es aus sich herausbrüllen und die klare Meinung vertreten, dass der Gegenüber nichts Besseres ist.

Dieses sehr emotionale Album erscheint auf allen gängigen digitalen Plattformen im Download und Stream. Physikalisch wird es in allen Formaten angeboten. Die CD kommt im Digipack daher, die LP in klassisch schwarzem Vinyl und sogar eine klassische Musikkassette ist im bandeigenen Shop schon vorbestellbar.