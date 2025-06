Ashes Of Ares: veröffentlichen neue Videosingle “From Hell He Rides”

Am 18. Juli erscheint mit New Messiahs das neue, vierte Studioalbum des US Heavy Metal-Duos Ashes Of Ares, bestehend aus den ehemaligen Iced Earth-Mitgliedern Matt Barlow und Freddie Vidales. New Messiahs wird über ROAR als CD- und Vinyl-Editionen sowie digital erhältlich sein.

Heute stellt uns die Band daraus eine weitere Single samt Video vor. From Hell He Rides handelt von der Marvel-Figur Ghost Rider, wie uns Matt Barlow verrät.

Ashes Of Ares wurde 2012 von Matt Barlow und Freddie Vidales sowie dem ehemaligen Nevermore-Schlagzeuger Van Williams gegründet. Ihre gemeinsame Vision: Einen Sound zu kreieren, der ihre persönlichen Einflüsse, Ideen und Visionen widerspiegelt. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 2013 gefolgt von gefeierten Live-Auftritten, begeisterte die Band das Publikum in den USA sowie in Europa.

Nach dem Ausstieg von Van Williams in 2017 setzten Matt und Freddie ihre kreative Reise unbeirrt fort. Ihr zweites Album Well Of Souls (2018) präsentierte einen intensiveren und umfassenderen Sound und festigte die gemeinsame Songwriting-Arbeit des Duos. Ihr drittes Album Emperors And Fools (2022) markierte einen weiteren neuen Meilenstein und eine Weiterentwicklung im Sound von Ashes Of Ares.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: