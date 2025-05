Ashes Of Ares: kündigen neues Studioalbum „New Messiahs“ an un veröffentlichen erste Video-Single „Wake Of Vultures“

Ashes Of Ares, das US-amerikanische Heavy-Metal-Duo um die ehemaligen Iced Earth-Mitglieder Matt Barlow und Freddie Vidales, hat erste Details zu ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum mit dem Titel New Messiahs enthüllt, das in Europa am 18. Juli und in Nordamerika am 8. August 2025 über ROAR! veröffentlicht werden soll.

Das Musikvideo zur ersten Single Wake Of Vultures könnt ihr euch hier ansehen:

Stream Wake Of Vultures: https://ashesofares.rpm.link/wovPR

Matt kommentiert: „Wake Of Vultures is derived from the idea Misery Loves Company but this goes one step further. This is the back side of involving yourself with the group of miserable people. Once you are a part of that group, you are either a vulture or you are the miserable piece of meat that they feast upon. Another cautionary tale…I’m seeing a pattern.“

New Messiahs – Tracklist:

1. Novus Ordo

2. New Messiahs

3. Two Graves

4. Where You Go

5. Wake Of Vultures

6. Infection Deception (CD-Bonustrack)

7. Atrophy

8. Keep On Walkin‘

9. The Hawk And The Dove

10. Lust To Feed

11. From Hell He Rides

12. And The House Fell Down (CD-Bonustrack)

Gastschlagzeug von Kyle Taylor

Ashes Of Ares wurde 2012 von Matt Barlow und Freddie Vidales sowie dem ehemaligen Nevermore-Schlagzeuger Van Williams gegründet und entstand aus einer gemeinsamen Vision: einen Sound zu schaffen, der ihre persönlichen Einflüsse, Ideen und Visionen widerspiegelt.

Jetzt kehrt die Band mit New Messiahs zurück und setzt damit ihr unerbittliches Streben nach klanglicher Perfektion fort und liefert eine Sammlung von zwölf neuen Tracks, die die Grenzen ihres charakteristischen Sounds erweitern! Das Album, das den mitreißenden Titeltrack und herausragende Songs wie Two Graves und Wake Of Vultures enthält, besticht durch seine emotionale Intensität, sein scharfes Songwriting und seine fesselnden Melodien, die den Weg der Band als Künstler widerspiegeln. New Messiahs stellt bemerkenswerte Kollaborationen vor, darunter Kyle Taylor am Schlagzeug und Gastauftritte von Charlie Honig, Craig Blackwell und Todd La Torre. Ein überraschender Bonustrack, eine kraftvolle Coverversion von And The House Fell Down (Elton John), unterstreicht die Fähigkeit des Duos, sich jeden Song zu eigen zu machen. Das Album wurde von Byron Filson bei Villain Recording in Phoenix, Arizona, aufgenommen und gemastert und enthält ein atemberaubendes Artwork von Kamil Pietruczynik, das dem Klangerlebnis eine visuelle Dimension verleiht.

Ashes Of Ares haben sich in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt und bleiben ihrem Ziel treu, herzliche und kraftvolle Musik zu machen, die Grenzen überschreitet. Mit New Messiahs festigen sie ihren Platz als Meister des Geschichtenerzählens und Architekten eines Sounds, der bei Fans auf der ganzen Welt großen Anklang findet.

Ashes Of Ares sind:

Matt Barlow – Gesang

Freddie Vidales – Gitarren, Bass

Ashes Of Ares online:

https://www.ashesofares.com

https://www.facebook.com/AshesOfAres

https://www.instagram.com/ashesofaresofficial