Elli Berlin – Elli Berlin

Elli Berlin zählt zu den markanten Stimmen der modernen deutschen Metal-Szene. Das Alternative-Model stammt aus Lübbenau im Spreewald. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie bereits im Jugendalter, bevor sie 2015 mit der von ihr gegründeten Band Null Positiv ihren Durchbruch erreichte. Mit intensiven Tourneen durch Europa und Auftritten bei großen Festivals wie dem Wacken Open Air oder M’era Luna entwickelte sie ihren unverkennbaren Stil: eine Mischung aus düsterem Metal, melancholischen Klanglandschaften und tiefgehenden Texten. Seit 2021 arbeitet sie verstärkt an eigenständigem Material, das sie seit 2024 auch live präsentiert.

Mit ihrem selbstbetitelten Album Elli Berlin schlägt sie nun ein neues, persönlicheres und musikalisch vielseitigeres Kapitel auf. Bei Elli Berlins Soloband ist von Null Positiv nur Flo Schnabl am Schlagzeug dabei. Die Sängerin wird von Martin Kotte an der Gitarre, Johannes Dill am Bass sowie Juliane Köbe und Sarah Schulze mit Backing-Vocals begleitet.

Das 2026 erscheinende Album versteht sich nicht nur als Debüt unter eigenem Namen, sondern als künstlerisches Manifest. Es wirkt wie ein konzentrierter Querschnitt ihres bisherigen Schaffens: roh, emotional und facettenreich. Die Songs bewegen sich zwischen düsterem Metal, atmosphärischen Passagen und modernen, fast cineastischen Klangflächen. Fernab gängiger Genregrenzen erschafft Elli Berlin eine eigenständige Klangwelt.

Zentrales Element bleibt ihre Stimme, die mühelos zwischen aggressiven Growls und klarem, fast zerbrechlichem Gesang wechselt. Diese Dynamik zieht sich durch das gesamte Album und verleiht den Songs eine große emotionale Bandbreite. Inhaltlich kreisen die Texte um innere Konflikte, Selbstreflexion und gesellschaftliche Themen – mal direkt und scharf, mal poetisch und nachdenklich, stets mit klarer Haltung.

Das vollständig in Eigenregie produzierte Album unterstreicht diesen Anspruch mit einem dichten, kraftvollen und detailreichen Sound, der dennoch nie überladen wirkt. Unterschiedliche Stimmungen und Stilrichtungen greifen organisch ineinander.

Der Opener Lebensretter entwickelt sich von einer ruhigen Einleitung zu einem kraftvollen Rocksong und setzt den Ton für das Album. Bang Bang vereint Sprechgesang, harte Riffs sowie Rock- und Metal-Elemente und wirkt dabei mutig, wenn auch polarisierend. Dieser Song kommt im Duett mit Brunhilde daher, mit der sie auch zusammen auf Tour geht. Mit Zu Wahr Um Schön Zu Sein folgt eine emotionale Rockballade, die vor allem durch ihren gefühlvollen Gesang überzeugt. Lieder Unserer Zeit bewegt sich zwischen Rocksong und Ballade und gewinnt gerade aus dieser Mischung an Reiz. Wer Bist Du zeigt sich ruhiger und nachdenklicher, getragen von einer dichten Atmosphäre. Einen stilistischen Bruch markiert Aus Der Asche, das deutlich metallastiger ausfällt. Gefallene Engel knüpft daran an, bleibt jedoch zugänglicher. In Mutterherz verbinden sich Rock, Metal und Growling zu einer ungewöhnlichen, aber stimmigen Mischung. Hall Of Fame bewegt sich zwischen Rock- und Metal-Ballade und lebt vor allem von der Ausdrucksstärke der Stimme. Den Abschluss bildet Tief In Der Dunkelheit, ein ruhiger, eindrucksvoller Ausklang, der noch einmal die Vielseitigkeit von Elli Berlins Gesang unterstreicht.

Insgesamt ist das Album eine abwechslungsreiche Reise durch verschiedene Facetten von Rock und Metal, getragen von einer starken Stimme und der Bereitschaft, musikalische Risiken einzugehen.

Erscheinen wird das Album neben den üblichen digitalen Formaten im Download und Stream natürlich auch auf physikalischen Datenträgern. Die CD kommt im üblichen Digipak und die Vinyl in einer limitierten Turquoise Splatter Edition heraus.

Hier geht es für weitere Informationen zu Elli Berlin – Elli Berlin in unserem Time For Metal Release-Kalender.