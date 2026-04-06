Hardbone: veröffentlichen ihre erste neue Single und Video zu „Four To The Floor“

Das deutsche Rock’n’Roll-Kraftpaket Hardbone meldet sich zurück! Fast genau sechs Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung kehrt die Band mit ihrer brandneuen Single Four To The Floor zurück und liefert einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum, das im September über Massacre Records erscheinen wird.

Angetrieben von roher Energie und einer kompromisslosen Attitüde, ist Four To The Floor ein kühnes musikalisches Statement, das den unverkennbaren Spirit von Hardbone perfekt verkörpert: rau, geradlinig und direkt ins Gesicht. Der Track ist eine Hommage an den Old-School-Rock ’n’ Roll und eine Liebeserklärung an all die schweißtreibenden Live-Shows, angetrieben von purer, handgemachter Gitarrenmusik.

Mit seinem mitreißenden Refrain „three chords, nothing more – four to the floor“ fängt der Song die Essenz dessen ein, wofür Hardbone stehen: High-Energy-Rock, der beinhart zuschlägt und sofort im Gedächtnis bleibt.

Four To The Floor markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Band und gibt den Ton für ihr bevorstehendes sechstes Studioalbum an, das alles verspricht, was Fans erwarten – und noch mehr: lauten, dreckigen, kompromisslosen Rock’n’Roll, mit maximaler Wucht.

Schwere Riffs, stoische Drumbeats, treibender Bass und Vocals, die wie eine Kreissäge durch die Luft schneiden: Hardbone definieren ihren Sound weiterhin mit unerbittlicher Energie und Authentizität. Mit fast 20 Jahren Bühnenerfahrung und Hunderten von Shows im Rücken hat sich die Hamburger Band einen Ruf für explosive Live-Auftritte erarbeitet, sei es in schweißtreibenden Clubs oder auf großen Festivalbühnen.

Nachdem sie bereits die Bühne mit Acts wie Rose Tattoo und Thundermother geteilt und mehrfach beim Wacken Open Air gespielt haben, bleiben Hardbone eine konstante Größe in der gegenwärtigen Rockszene und immer mit dem Ziel, direkt ins Schwarze zu treffen.

Mit einem neuen Album am Horizont bekräftigen Hardbone ihre Mission: 110 % purer Rock’n’Roll! Weitere Details zum Album werden in Kürze bekannt gegeben.

Hardbone sind:

Tim Dammann – Gesang

Sebastian Kranke – Gitarre

Luca Rosnau – Gitarre

Tim Schwarz – Bass

Benjamin Ulrich – Schlagzeug