Harsh: veröffentlichen neue Single & Video „Back To Life“, starten den Album-VVK zu „Feels“

Harsh sind die neuen aufstrebenden Shooting-Stars der Hardrock-Szene. Die Band aus Paris lässt den traditionellen Sound mit einem modernen Touch und eingängigen Melodien wieder aufleben. Ihre Songs und Live-Auftritte bestechen durch Theatralik, gepaart mit einer packenden Atmosphäre, die eine starke Verbindung zum Publikum schafft. Entstanden aus einer tiefen Freundschaft, meistert die Band die Herausforderung, musikalische Power mit tiefen Emotionen zu verbinden.

Nun veröffentlichten Harsh ihre brandneue Single Back To Life und starten den Vorverkauf für ihr kommendes neues Album Feels. „Dieser Song erzählt die Geschichte von jemandem, der darum kämpft, wieder Gefühle zu empfinden, nachdem er die dunkelsten Momente seines Lebens durchlebt hat. Durch den Kontrast zwischen melancholischen Strophen und einem strahlenden Refrain thematisiert er emotionale Taubheit, Heilung und Unterstützung. Ein kraftvoller und intimer Track darüber, wieder fühlen zu lernen“, kommentiert die Band.

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums Out Of Control (2022) und mehr als 300 gespielten Shows, darunter Tourneen mit u.a. The New Roses, Anvil und Chris Holmes (ex-Wasp) durch Europa und Großbritannien, ist die französische Band bereit, ihr zweites, neues Album mit dem Titel Feels am 3. Juli 2026 über Fireflash Records zu veröffentlichen und ihre eigene Hard-Rock-Formel in jedes Fan-Herz zu tragen, das ihnen begegnet. „Wir haben viel von unserer Persönlichkeit in die Musik einfließen zu lassen, viele Geschichten und Gefühle“, sagt die Band, die einen Einblick in das Album gibt. „Für dieses Album wollten wir unsere Gefühle ausdrücken und mit dem Publikum teilen. Als es darum ging, einen Namen für das Album zu wählen, fühlte sich Feels ganz natürlich an.“

Hannes Braun, Leadsänger von Kissin’ Dynamite, hat das neue Album gemischt und gemastert. Eine perfekte Kombination. „Die Zusammenarbeit mit Hannes Braun ist für uns wie ein Traum. Wir lieben die Musik und den Sound von Kissin’ Dynamite, und Hannes weiß genau, wie er das Beste aus jedem unserer Tracks herausholt. Es war spannend und inspirierend, mit ihm zu arbeiten“, fügt Frontmann und Gitarrist Albert hinzu. Das Gesamtergebnis spricht für sich und bereitet dem Hörer Freude, was heutzutage wichtiger denn je ist. „Für uns geht es bei Musik darum, unsere Gefühle auszudrücken und eine starke Verbindung zum Hörer aufzubauen, auf und abseits der Bühne. Das bedeutet uns alles.“

Die Texte auf Feels handeln im Allgemeinen vom Leben und von Dingen, die die vier Mitglieder erleben oder durchmachen, von Geschichten, die sie hören und teilen möchten. „Wir erkunden auf diesem Album eine Vielzahl von Gefühlen, einfache wie sich zu verlieben oder sich zu trennen, aber auch gemischte Emotionen, die schwerer auszudrücken sind und oft ignoriert werden. Hier geht es um Schuldgefühle, das Bedürfnis, seinen Platz und seine Identität zu finden, jemandem zu helfen, der Trauer durchlebt, aber auch um das, was uns verbindet: Freundschaft.“

Die Band hat große Pläne und sie hat die Songs dazu. Das energiegeladene Fuel To The Fire und das Cover des 80er-Jahre-Klassikers Maniac sind bereits erschienen, und die neue Single und das Video zu Back To Life ist ab sofort ebenfalls veröffentlicht. „Unser nächstes Ziel ist es, Feels für andere genauso unvergesslich zu machen, wie es für uns ist, und wir können es kaum erwarten, unsere Community auf der ganzen Welt Live zu treffen.“

Im November werden Harsh ihre Freunde von The New Roses auf fünf Shows in Deutschland und der Schweiz begleiten. Tickets gibt es unter: https://bnds.us/apymfb

Harsh live mit The New Roses:

13. November – Rosenhof – Osnabrück (DE)

14. November – Kantine – Köln (DE)

19. November – Colos Saal – Aschaffenburg (DE)

20. November – Z7 – Pratteln (CH)

21. November – Garage – Saarbrücken (DE)

Weitere Harsh Shows:

16. Mai – L’empreinte – Savigny Le Temps (FR)

26. Juni – Damfest – Dammartin Sur Tigeaux (FR)

31. Juli – The Garage – Glasgow (UK)

1. August – The Auld Gambling Hoose – Alloa (UK)

15. August – Savfest – Coalville (UK)

Harsh sind:

Albert Arnold – Gesang & Gitarre

Séverin Piozzoli – Gitarre & Backing Vocals

Julien Martin – Bass & Backing Vocals

Léo Löwenthal – Schlagzeug & Backing Vocals