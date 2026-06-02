Harsh: veröffentlichen ihre neue Single & Video zu „Forever Yesterday“

Harsh sind die neuen aufstrebenden Stars der Hardrock-Szene. Die in Paris ansässige Band haucht ihrem traditionellen Sound mit einem modernen Touch und eingängigen Melodien neues Leben ein. Ihre Songs und Live-Auftritte fesseln das Publikum durch ihre Theatralik, gepaart mit einer seltenen Sensibilität, die eine starke Verbindung zum Publikum schafft. Entstanden aus einer tiefen Freundschaft, meistert die Band die gewagte Herausforderung, musikalische Kraft mit emotionaler Aufrichtigkeit zu verbinden.

Nun veröffentlichten Harsh ihre brandneue Single samt Videoclip zu dem emotionalen Track Forever Yesterday aus ihrem kommenden neuen Album Feels.

„Forever Yesterday handelt von einer Liebesgeschichte, die unter der Last vergangener Narben zerbrach. Hin- und hergerissen zwischen Nostalgie und dem Wunsch nach Erlösung verbindet der Song ein bluesiges Banjo-Riff mit einer unerwarteten Balladenatmosphäre. Eine bittersüße Geschichte über Reue, Hoffnung und dem Wunsch nach einem Neuanfang“, erklärt die Band.

Feels ist auf CD, als limitierte Auflage auf blau-marmoriertem VINYL und digital erhältlich.

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