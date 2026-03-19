Harsh: unterschreiben bei Fireflash Records und kündigen neues Album „Feels“ an

Harsh sind die neuen Senkrechtstarter der Hard-Rock-Szene. Die Band aus Paris belebt ihren traditionellen Sound mit einem modernen Touch und eingängigen Melodien. Ihre Songs und Live-Shows bestechen durch Theatralik, gepaart mit einer packenden Atmosphäre, die eine starke Bindung zum Publikum erzeugt. Entstanden aus einer tiefen Freundschaft, meistert die Band die gewagte Herausforderung, musikalische Power mit emotionaler Aufrichtigkeit zu verbinden.

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums Out Of Control (2022) und mehr als 300 gespielten Shows ist die französische Band bereit, ihr zweites, neues Album namens Feels am 3. Juli 2026 über Fireflash Records (Wolf, Furies, Rock Justice u. a.) zu veröffentlichen. „Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit Fireflash Records das nächste Kapitel von Harsh spannender denn je zu gestalten“, kommentiert die Band. „Wir haben viel in die Musik einfließen zu lassen, viele Geschichten und Gefühle. Mit diesem Album wollten wir unsere Gefühle ausdrücken und mit dem Publikum teilen. Als es darum ging, einen Namen für das Album zu finden, fühlte sich Feels ganz natürlich an.“

Das Album wurde von Hannes Braun (Kissin‘ Dynamite u. a.) gemischt und gemastert.

Das energiegeladene Fuel To The Fire sowie die Coverversion des 80er-Jahre-Klassikers Maniac sind bereits erschienen, und am 3. April werden eine neue Single und ein neues Video veröffentlicht, zusammen mit dem Vorverkaufsstart des Albums. Bleibt dran!

Stream/Download Fuel To The Fire und Maniac hier: https://save-it.cc/fireflash/maniac

Harsh live:

March 28 – Le 33 Tours – Saintes (FR)

May 16 – L’empreinte – Savigny Le Temps (FR)

July 31 – The Garage – Glasgow (UK)

August 1 – The Auld Gambling Hoose – Alloa (UK)

August 15 – Savfest – Coalville (UK)

Harsh sind:

Albert Arnold – Lead Vocals & Guitar

Séverin Piozzoli – Guitar & Backing Vocals

Julien Martin – Bass & Backing Vocals

Léo Löwenthal – Drums & Backing Vocals