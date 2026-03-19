Ananda Mida: starten im März Tournee durch Spanien

Das italienische Psychedelic-Rock-Kollektiv Ananda Mida kehrt im März mit einer Reihe von Konzerten in Spanien auf die Bühne zurück. Bekannt für ihre ständig wechselnde Besetzung und ihre immersiven Klangexperimente, baut die Band ihre Live-Präsenz weiter aus und begeistert mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Heavy Psychedelic ein neues Publikum.

Seit ihrer Gründung gilt Ananda Mida als offenes Musikprojekt – flexibel in der Struktur und geprägt von intensiver Zusammenarbeit. Dieser Ansatz hat zu einer vielfältigen und dynamischen Diskografie geführt, darunter eine Trilogie von Konzeptalben, inspiriert Beelzebub’s Tales To His Grandson von G. I. Gurdjieff, sowie das gefeierte Live-Album Live At Duna Jam, das über Heavy Psych Sounds Records veröffentlicht wurde.

Nach ihrer jüngsten kreativen Arbeit und der fortgesetzten Erkundung neuer musikalischer Wege im Studio ist die Band nun bereit für die nächste Tour. Die anstehenden Konzerte in Spanien versprechen intensive und atmosphärische Auftritte, die verschiedene Facetten des Ananda Mida-Kollektivs präsentieren.

Ananda Mida – Live En España 2026

18.03. Barcelona, La Deskomunal (w/ Meltem)

19.03. Zaragoza, Sala Z (w/ Desärtico)

20.03. Bilbao, Sala Mytho – Silver Trip Fest

21.03. Madrid, Sala Starving (w/ Dhuma)

Ananda Mida online:

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