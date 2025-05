Rockarea A7: das Charity-Festival in Schleswig-Holstein gibt das Line-Up bekannt

Rock- und Metal-Fans aufgepasst: Rockarea A7 – Music For Charity ist ein kleines familiäres Festival vom 3. bis 5. Juli 2025 in Ehndorf bei Neumünster in Schleswig-Holstein.

Zum sechsten Mal und ganz im Zeichen von „Music for Charity“ gibt’s drei Tage lang geballte Live-Musik.

Bei RockArea A7 e.V. handelt es sich um einen eingetragenen Verein, der das Festival veranstaltet. Die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Überschuss des Festivals an gemeinnützige Organisationen und Bedürftige zu spenden. Die bevorzugten Genres erschließen sich von Party-Rock, über Hardrock bis hin zu Metal in jeglichen Variationen. Um das Festivalfeeling für jedermann zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, werden die Bands speziell vom Orga-Team ausgewählt. Es werden regionale sowie überregionale Bands aus dem ganzen Bundesgebiet gebucht, auch internationale Bands wie zum Beispiel Thundermother spielten schon in Ehndorf.

Egal ob ein, zwei oder drei Tage, willkommen ist jeder, der auf Rock, Metal und gute Stimmung steht. Genieße mit dem zubuchbaren Camping-Ticket gute Stimmung und Camping unter den Sternen. Mit diesem Ticket kannst du auf 12.000 Quadratmetern dein Zelt oder Wohnwagen aufschlagen und dir ein reichhaltiges Frühstück mit dem legendären Rühreifrühstück, Kaffee sowie Stromanschluss (je nach Verfügbarkeit) und erfrischende Duschen sichern. Die 3-Tages-Tickets könnt ihr auch überregional unter www.eventim.de buchen.

Das diesjährige Line-Up ist nun komplett. Freut euch auf folgende Bands:

Donnerstag, 03.07.2025: Royal Remains, Rocket Launcher, Phakt, ISO 16, AK (Äusserste Kraft)

Freitag, 04.07.2025: Tunes Of Darkness, Northern Ravens, Magical Heart, Oakfarm, The Pinpricks, Iron Priest, Ohrenfeindt, Hardbone

Samstag, 05.07.2025: D.O.D., Sørdlich, Scarblade, Rise Of Kronos, GrimGod, Victorius, Parasite Inc.

Weitere Infos, alle Neuigkeiten und alle verfügbaren Tickets findet ihr unter www.rockareaa7.de.