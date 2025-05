Amorphis: 15. Studioalbum und erste Single angekündigt

Bäm, da ist sie, die Nachricht, auf die so viele Amorphis-Fans lange gewartet haben. Nachdem bereits vor ein paar Tagen erste Plattenhändler die neue Amorphis Scheibe namens Borderland zum Vorbestellen angeboten hatten, kam nun die offizielle Pressemitteilung raus. Am 26. September wird die bereits 15. Amorphis Studioplatte namens Borderland die Plattenregale und Streamingdienste füllen. Die Band und auch RPM lassen dazu folgendes verlauten:

Amorphis sind wieder da: Nach einer flüchtigen künstlerischen Auszeit kehren die finnischen Metal-Titanen mit ihrem 15. Studioalbum Borderland zurück, das am 26. September 2025 via Reigning Phoenix Music erscheinen wird!

Gitarrist Esa Holopainen teilt die Vorfreude der Band auf das kommende Werk: „Für Borderland arbeiteten wir erstmals mit dem dänischen Produzenten Jacob Hansen zusammen, nachdem wir zuvor drei überaus erfolgreiche Scheiben mit Jens Bogren aufgenommen hatten. Während der Planungsphase unserer neuen Platte hatten wir jedoch das Gefühl, dass es an der Zeit wäre, etwas Neues auszuprobieren und mit einem anderen Produzenten zu arbeiten, der eine frische Herangehensweise mitbringt!“

Der erste Vorgeschmack auf Borderland lässt auch nicht mehr lange auf sich warten und wird in es Form der brandneuen Single Light And Shadow geben, die am 6. Juni 2025 über die einschlägigen Streamingdienste veröffentlicht wird. Dazu hier der Link: https://amorphis.rpm.link/lightandshadowPR

Weitere Informationen zur neuen Amorphis Platte werden zeitnah über unsere Homepage zu lesen sein.

Borderland wird obendrein pünktlich zu Amorphis umfangreicher Headlinetour durch ihre Heimat erscheinen. Vorangehen wird dieser eine Arenatour mit Arch Enemy, Eluveitie und Gatecreeper. Alle Termine sowie Ticketinfos findet ihr hier:

Amorphis live:

Blood Dynasty-Europatour 2025

Amorphis, Arch Enemy, Eliuveitie, Gatecreeper

10.10.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.10.2025 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

12.10.2025 DE München – Zenith

14.10.2025 HU Budapest – Barba Negra

15.10.2025 AT Wien – Gasometer

17.10.2025 DE Berlin – Columbiahalle

18.10.2025 CZ Prag – Sportovní hala Fortuna

19.10.2025 PL Gleiwitz – PreZero Arena

21.10.2025 CH Zürich – The Hall

22.10.2025 IT Mailand – Alcatraz

23.10.2025 FR Lyon – Radiant-Bellevue

25.10.2025 ES Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2025 FR Paris – Zénith

28.10.2025 NL Amsterdam – AFAS Live

30.10.2025 UK Wolverhampton – Civic Hall

31.10.2025 UK Manchester – O2 Apollo

01.11.2025 UK London – eventim Apollo

03.11.2025 LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

04.11.2025 BE Brüssel – Ancienne Belgique

05.11.2025 DE Leipzig – Haus Auensee

07.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

08.11.2025 SE Stockholm – Annexet

10.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

12.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene

13.11.2025 DK Kopenhagen – Poolen

14.11.2025 DE Hannover – Swiss Life Hall

15.11.2025 DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Borderland -Tour 2025 (Leider nur in Finnland)

Präsentiert von Grey Beard Concerts & Management

05.12.2025 FI Ikaalinen – Spa & Resort

06.12.2025 FI Kempele – Zemppi Areena

12.12.2025 FI Rauha – Saimaan Areena

13.12.2025 FI Kajaani – Kajaanihalli

18.12.2025 FI Tampere – Tavara-asema

19.12.2025 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

20.12.2025 FI Turku – Logomo

27.12.2025 FI Lahti – Möysän Musaklubi

31.12.2025 FI Lohja – Spa & Resort