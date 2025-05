Edge Of Sanity – Infernal und Elegy Chapter I (Re-Issue)

Die schwedischen Todesbleiveteranen Edge Of Sanity haben Anfang des Jahres weitere Alben neu aufgelegt und mit Bonusmaterial versehen. Passend zum 35-jährigen Bandjubiläum haben die Skandinavier ihre Neuauflagenserie im letzten Jahr gestartet, die bis in dieses Kalenderjahr hineinragt. Heute blicken wir auf die beiden Werke Infernal und Elegy Chapter I. Infernal wurde 1997 veröffentlicht und kommt in der neuen Version auf eine Spielzeit von 111 Minuten. Elegy Chapter I kommt auf 117 Minuten und das Material ist deutlich älter. Chapter I verbindet erstmals die fünf ersten Kassetten der Schweden, die mit Demos in Studio- oder Proberaumumgebungen vollgepackt wurden. Beide Veröffentlichungen haben ihren Charme und unterstreichen die Tragweite, die Edge Of Sanity und der Mastermind Dan Swanö immer noch besitzen.

Nach langer Zeit vergriffen, nie zuvor in bestimmten Formaten erhältlich oder bislang nicht in einer sorgfältig überarbeiteten Version wiederveröffentlicht, erscheinen diese Re-Issues nun in definitiven Editionen – sorgfältig remastert von Dan Swanö persönlich und teilweise durch zusätzliche Remix-Versionen ergänzt, die den Songs ein neues Klanggewand verleihen. Zusätzliches, spannendes Bonusmaterial rundet die beiden Veröffentlichungen ab. Die Spielzeit ist jeweils beachtlich und die Aufmachung eine Wucht. Fans bekommen von Dan Swanö, Edge Of Sanity und Century Media Records ein amtliches Brett serviert. Zu schade, dass seit 2003 Schluss bei der Formation ist. Reunion-Gerüchte wurden nie bestätigt und so müssen wir uns weiter mit dem alten Material begnügen, was überhaupt kein Problem ist. Die Klasse auf Infernal und Elegy Chapter I lässt keine Wünsche offen und man wird direkt in die wilden Neunziger zurückgezogen. Live werden Edge Of Sanity hingegen weiter schmerzlich vermisst. Roh und dennoch melodisch verkörpert kaum eine andere Band die Melodic Death Metal Anfänge so wie die Skandinavier, die mit der Death-Metal-Grausigkeit noch deftige Akzente setzen konnten. Auch im weiteren Verlauf des Jahres gibt es weiteres Re-Issue-Material. Zelebriert die Band, sie hat es verdient!

