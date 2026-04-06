The Eternal: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „Everlasting MMXXVI“

Nach Veröffentlichung ihrer von Fans und Presse gefeierten EP Celestial Anfang des Jahres über Reigning Phoenix Music, melden sich die finnisch-australischen Dark-Metaller von The Eternal mit neuem visuellem Material zurück. Nun präsentiert die Band ein offizielles Lyric-Video zu dem bewegenden Track Everlasting MMXXVI, der auf ihrer aktuellen Veröffentlichung zu finden ist.

Mit starken Melodien und spürbarer Dynamik präsentiert sich Everlasting MMXXVI zugleich kraftvoll und eingängig und verbindet eine düstere Atmosphäre mit einer klaren Catchiness.

Frontmann Mark Kelson verrät uns über den Song:

„Die Texte von Everlasting MMXXVI reflektieren Vergänglichkeit, Wandel und das unausweichliche Vergehen der Zeit. Mit Bildern von verblassenden Schiffen, treibenden Schatten und Erinnerungen, die im Dunst verloren gehen, fängt der Song die Melancholie von Beziehungen und Identitäten ein, die sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die wiederholte Frage danach, wer sich verändert hat, wer geblieben ist und wer gefallen oder aufgestiegen ist, betont die Unsicherheit und Zerbrechlichkeit menschlicher Verbindungen. Im Kern fungiert die Zeile ‘nothing’s everlasting’ sowohl als Klage als auch als Wahrheit und unterstreicht die Vergänglichkeit des Lebens sowie die bittersüße Erkenntnis, dass selbst geschätzte Bindungen und Momente nicht unverändert bestehen bleiben können.“

The Eternal unterstreichen einmal mehr die emotionale Tiefe und die introspektiven Themen ihrer Musik und liefern ihren Fans eine eindrucksvolle visuelle Ergänzung zu einem der atmosphärischsten Stücke der aktuellen EP. Den neuen Videoclip seht ihr hier:

Weitere Infos zu The Eternal und ihrer EP Celestial könnt ihr hier nachlesen: