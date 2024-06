The Eternal: haben ‚Under The Black‘-Lyricvideo enthüllt

Die finnisch-australischen Metaller von The Eternal präsentieren der Welt endlich ihr siebtes Studioalbum namens Skinwalker via Reigning Phoenix Music (RPM). Doch hinter der Scheibe steckt deutlich mehr: Einerseits steht sie für eine Art Neustart der Band, die mit erneuerter Besetzung aufwartet. Andererseits bietet das neun Songs umfassende Werk aber nicht nur spannende Kost für ihre langjährige Anhängerschaft, sondern dürfte auch reichlich Fans außerhalb des The Eternal’schen Kosmos ansprechen, denn auf Skinwalker wagt das Quartett sich immer wieder erfolgreich aus seiner künstlerischen Komfortzone heraus. Die Scheibe ist weltweit erhältlich und zur Feier des Tages hat die Band gar ein weiteres Video online gestellt. Den Clip zum Stück Under The Black, das natürlich ebenfalls auf Skinwalker zu finden ist, gibt es ab sofort auf YouTube zu sehen:

Under The Black spiegelt The Eternals Hang zu Progressivem wider und ist auf dynamische Art und Weise enorm vielschichtig, was den Song – vereint mit einem bandtypisch emotionalen Text – zu einem packenden Gesamtwerk werden lässt. Gast Santeri Kallio (Amorphis) leitet den Track mit Hammondklängen ein, ehe er in rasante Gewässer gerät. Allem voran das ausdrucksstarke Gitarrenspiel, aber auch das stampfende Schlagzeug und der widerhallende Bass machen Under The Black zu einer belebenden Berg- und Talfahrt, während der eindringliche Gesang auf dem Gipfel thront. Von gebrechlicher Innigkeit zu bombastischem Progressive-Metal: Hier liegt nichts als ein wahres Musterbeispiel für The Eternals Kunst, vielschichtige Kompositionen zu kreieren, vor.

Skinwalker, auf dem sich mehrere bemerkenswerte Gäste, darunter Tomi Joutsen (Amorphis), Santeri Kallio (Amorphis), Sami Yli-Sirniö (Kreator) und der preisgekrönte tuvianische Kehlkopfsänger Albert Kuvezin (Yat-Kha) wiederfinden, ist eine Fortsetzung von The Eternals reichhaltigem musikalischen Erbe und ist ein entscheidender kreativer Moment für die Band. Aufgenommen wurde es in Gitarrist/Sänger Mark Kelsons Lucidity Sound Studios sowie Jan Rechbergers Moon Unit Studios, während es von den beiden und Gitarrist Richie Poate produziert wurde. Mark und Jan kümmerten sich zudem um den Mix, ehe Skinwalker bei Crystal Mastering in Melbourne, Australien klanglich vollendet wurde. Zu guter Letzt war Kreativkopf Kelson auch für das Artwork zuständig, zu dessen Umsetzung die herausragenden Fähigkeiten Travis Smiths (u.a. Opeth, Amorphis) beitrugen.

