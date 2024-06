Gravenoire: veröffentlichen erste Single „France De L’Ombre“ aus dem kommenden Album

In einer Zeit, in der die Essenz des Black Metal durch den Sand der Zeit und kommerzielle Ambitionen verwässert wurde, steht Gravenoire als unnachgiebiges Denkmal für seinen ursprünglichen, kompromisslosen Geist. Am 25. Juni präsentierten Gravenoire die erste Single-Auskopplung France De L’Ombre aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Devant La Porte Des Étoiles.

France De L’Ombre ist eine Erklärung, eine rituelle Umarmung der Schatten, die unsere Existenz bestimmen. Diese Komposition taucht tief in das Herz der Dunkelheit ein und lässt die ursprünglichen Klänge des Black Metal der 90er Jahre wieder aufleben, verwoben mit der einzigartigen mystischen Essenz, die durch Gravenoires Adern fließt. Es ist eine Reise zurück zu den Wurzeln, zurück in eine Zeit, in der Musik ein Tor zum Ursprünglichen und Verborgenen war.

Gravenoire, geschmiedet in den heiligen Feuern der künstlerischen Rebellion und des spirituellen Erwachens, kanalisiert die rohen, ungefilterten Energien der spektralen und tellurischen Reiche. Dieser Song ist wie jedes Kapitel von Devant La Porte Des Étoiles wie ein Foliant, der mit der Tinte des Trotzes und der unsterblichen Gier nach Transzendenz geschrieben ist. Das musikalische Können von Gravenoire, einem Bund von Wesen, die durch ihre gemeinsame Abstammung innerhalb des Pantheons von Black Metal-Eliten wie Anorexia Nervosa, BÂ’A und Diablation verbunden sind, erhebt sich in France De L’Ombre, um den Hörer durch vergessene Pfade unter einer Sternenkuppel zu führen.

Devant La Porte Des Étoiles wird am 23. August auf Season Of Mist erscheinen.

Erlebt die geheime Hoheit. Sichert euch eure Reise in die Schatten und bestellt Devant La Porte Des Étoiles hier vor: https://orcd.co/gravenoiredevantlaportedesetoiles

Seht euch jetzt das Video zu France De L’Ombre auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Devant La Porte Des Étoiles – Tracklist:

1. Pavens

2. France De L’Ombre

3. Ordo Opera Cultura

4. Aux Chiens

5. Granit

6. Gravenoire

Herkunft: Frankreich

Genre: Black Metal

FFO: Anorexia Nervosa, Seth, Mayhem

Aufnahmestudio: Gravenoire Rehearsal Room

Produktion: Gravenoire

Mixing & Mastering: Arnaud Ménard von Sicarius Productions

Cover-Gestaltung: Aude Sine

Fotografie: Aude Sine, Nel Walden & Gravenoire

Gravenoire – Besetzung:

Maximilien Brigliadori – Gitarren, Bassgitarre

Emmanuel Zuccaro – Schlagzeug, Keys

Vicomte Vampyr Arkames – Gesang

RMS Hreidmarr – Gesang

