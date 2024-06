Siamese: veröffentlichen neue Single „Chemistry“

Siamese geben mit der Single Chemistry einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Studioalbum Elements, das am 9. August 2024 über Long Branch Records erscheint.

Die Band aus Kopenhagen entwickelt sich aktuell zum Aushängeschild der dänischen Musikszene. Inspiriert von Bands wie Architects und Bad Omens, navigieren Siamese mit Finesse durch die zeitgenössische Heavy-Musiklandschaft.

Auf ihrem kommenden Album Elements begeben sich Siamese auf eine Reise der Erkundung und Weiterentwicklung. Mit Songs, die bereits auf Serious XM Octane und Kerrang! Radio rotieren, präsentiert Elements nicht nur einen härteren Sound, sondern feiert auch das 10-jährige Bestehen der Formation. Nach gemeinsamen Touren mit Schwergewichten wie Korn, Corey Taylor, Nothing More und Beartooth, ist klar, dass Siamese Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Siamese Sänger Mirza Radonjica über die neue Single:

“Chemistry is a bouncing track touching upon a subject I keep revisiting. Facing, fighting and unfortunately also embracing my demons has been part of my journey for a while now. Some days are better than others but it’s an inevitable part of life.“

Elements Tracklist:

1 The Shape Of Water (feat. ten56)

2 Vertigo

3 Predator

4 Chemistry

5 Through My Head (feat. Resolve)

6 On Fire

7 God Is A Woman

8 Utopia

9 Hurricane

10 This Is Not A Song

Produktversionen Elements:

• Exklusive LBR Shop LP Edition inkl. gelb rotem Splatter Vinyl

Limitiert auf 200 Einheiten

• Exklusive Siamese LP Edition inkl. weißem Vinyl

Limitiert auf 200 Einheiten

• LP Edition inkl. schwarzem Vinyl

• CD Edition im Jewel Case

• Standard Stream & Download

Im August 2024 kehren Siamese nach umfangreichen Tourneen mit Corey Taylor, Nothing More und Auftritten bei Copenhell (DK), Full Force (DE), Radar (UK) oder dem Summer Breeze (DE), mit ihrem neuen Studioalbum Elements zurück. Mit über 60 Millionen Streams weltweit und Top-Platzierungen in einigen der einflussreichsten Playlists, darunter Kickass Metal, The Core und All New Metal, entwickelten sich Siamese zu einem der beliebtesten Musikexporte Dänemarks.

Siamese live:

02.07. FR, Paris – Olympia /w Corey Taylor

26.07. UK, Manchester – Radar Festival

27.07. DE, Herzogenrath – Rodarock

10.08. DE, Hamburg – Markthalle / MoreCore Album Release Show

15.08. DE, Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

30.08. DE, Obererbach – Pell Mell Festival

05.12. DK, Copenhagen – Vega

Line-Up:

Mirza Radonjica – Gesang

Andreas Kruger – Gitarre

Christian Lauritzen – Gitarre, Violine

Marc Nommesen – Bass

Joakim Stilling – Schlagzeug

