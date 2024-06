Andy Brings & Band: supporten Kiss-Sänger Gene Simmons am 6. August in Oberhausen

Es gibt Dinge im Universum, für die muss die Chefetage der Rock ’n‘ Roll Götter höchstpersönlich verantwortlich sein.

Wenn die Gene Simmons Band am 6. August die Bühne der Oberhausener Turbinenhalle betritt, hat der Mülheimer Sänger Andy Brings mit seiner sechsköpfigen Band den Abend eröffnet und getreu dem Titel seines 2018er-Kinofilms Full Circle – Last Exit Rock ’n‘ Roll einen Kreis geschlossen, der vor 45 Jahren begann. So lange ist Brings nämlich schon Kiss-Fan. Den Film kann man sich HIER anschauen!

Andy Brings: „Genes und meine Wege haben sich bereits mehrfach gekreuzt, aber mit ihm zusammen zu spielen, ist der absolute Wahnsinn. Ein echtes Rock ’n‘ Roll-Märchen. Für so was lebe ich!“

Erst 2023 hatte der ehemalige Gitarrist von Sodom seiner Lieblingsband im Rahmen seiner Podcastreihe Rock School – mit Andy Brings ein fast zehnstündiges Denkmal gesetzt. HIER könnt ihr euch die Kiss-Folge anhören!

Präsentieren werden Andy Brings & Band an diesem Abend auch ihre neue Single Wär´ Schön Wenn’s Liebe Wär´, die am 19. Juli erscheint.

Brings: „Das Lied ist eine treibende Punkrocknummer, mit Melodie, Mitsingpotenzial und ordentlich Druck auf dem Strahl.

Der Text handelt davon, dass der/die Angebetete sich leider von einem/einer blöden Mitbewerber*in in Sachen Partnerwahl blenden lässt und man das selber natürlich unerträglich findet. Ein Gefühl wohl so alt wie die Liebe selbst.“

Produziert wurde der Song wie immer von Uwe Hoffmann (Die Ärzte, Sportfreunde Stiller uv.m.), die Videopremiere findet am 19. Juli im ZDF bei Volle Kanne statt, wenn Andy Brings im Studio zu Gast ist.