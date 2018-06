Gene Simmons kommt für ein exklusives Konzert nach Deutschland. Am 20. Juli 2018 bespielt der Kiss-Bassist mit seiner Soloband die Turbinenhalle Oberhausen. Die Gene Simmons Band wird dort im Rahmen der 10 Jahre ROCKS-Jubiläumsfeier auftreten.

Bei der Show will sich Simmons vornehmlich auf musikalische Raritäten seiner über 50 Jahre währenden Karriere im Rockgeschäft konzentrieren: „Mit dieser Band spiele ich ja keine Arena-Shows, die Hallen sind kleiner. Das macht die Konzerte speziell, weil in erster Linie Die-Hard-Fans dorthin kommen. Die wollen nicht das gewöhnliche Kiss-Programm wie sonst auch. Sie wollen seltene Schätze hören, die Kiss noch nie oder schon sehr lange nicht mehr live gebracht haben. Das ist ein großer Spaß für alle – mich eingeschlossen.“

Mit einer Videobotschaft wandte sich Simmons an seine deutschen Fans:

Die Gene Simmons Band setzt sich zusammen aus Schlagzeuger Brent Fitz (Slash), den Gitarristen Ryan Cook (Hair Of The Dog), Phil Shouse (John Corabi) und Jeremy Asbrock sowie natürlich Simmons selbst an Bass und Mikrofon. Als Supportacts werden Thunder, The Brew und Reds’Cool den Abend in Oberhausen eröffnen.

Erst kürzlich präsentierte Simmons das karriereübergreifende Boxset The Vault. Dieser 10 Kilogramm schwere Safe beinhaltet nebst persönlichen Memorabilia auch 150 zuvor unveröffentlichte Songs des Kiss-Gründers.

Tickets für das 10 Jahre ROCKS-Konzert mit Gene Simmons gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie vergünstigt unter www.rocks-magazin.de.

Weitere Infos zu Gene Simmons und The Vault:

Website: www.genesimmons.com

The Vault Experience: www.genesimmonsvault.com/de

Facebook: www.facebook.com/officialgenesimmons

Instagram: www.instagram.com/GeneSimmons

Twitter: twitter.com/genesimmons

