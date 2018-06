69 Chambers sind mit ihrem aktuellen Album Machine auf Platz 86 der Schweizer Albumcharts eingestiegen!

Es ist der erste Charteinstieg der Band um die charismatische Frontfrau Nina Vetterli-Treml in der Schweiz.

Machine ist 69 Chambers‚ bis dato persönlichstes Album – ohne, dass der Sound auch nur ein bisschen weicher geworden ist. Die Stimme changiert nach wie vor zwischen Zerbrechlichkeit und Zorn, die Gitarrenriffs kommen hart, schwer und präzise und reiben sich am dichtgewobenen Drum-Kettenhemd. Streamt und sichert euch das Album hier.

69 Chambers – Machine

1. Deceleration

2. F.Y.L.

3. Machine

4. Little Bird Of Death

5. Who Am I

6. Happiness

7. Métamorphose

8. Loaded Gun

9. Chemical Poetry

10. Quantum Wave

11. Serpent Of Hypocrisy

Machine Videos

F.Y.L. (Full Song)

http://www.69chambers.com

https://www.facebook.com/69chambers

https://www.twitter.com/69Chambers

https://www.youtube.com/user/sixtyninechambers

https://spoti.fi/2HogbB7

