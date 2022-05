Andy Brings & Band: veröffentlichen das offizielle Video zur neuen Single „Rock’n’Roll“

Pünktlich zum Start der neuen SAT1 Show All Together Now am 27.05., bei der Andy Brings als einer von 100 Musikprofis jeden Freitagabend mit in der Jury sitzen wird, veröffentlicht das Multitalent aus dem Ruhrgebiet mit Rock’n’Roll die zweite Single aus seinem kommenden Album Süden.

Das offizielle Video zum Rock’n’Roll kann bereits schon jetzt hier angeschaut werden:

„Guten Tag, wir sind die Band. Das mit ihrer Tür tut uns leid, aber uns war heute irgendwie nicht nach anklopfen. Wenn sie ansonsten noch Fragen haben, wenden sie sich bitte an unseren Sänger, der verteilt gerne Textblätter. Der Rest der Band verteilt hier heute nur musikalische Ohrfeigen.“ Besser als in Andy Brings eigenen Worten lässt sich Rock’n’Roll wohl kaum beschreiben. Hart und auf den Punkt gespielt.

Weitere Infos zum neuen Album findet ihr hier: