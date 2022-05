Brunhilde: zünden dritte Single „Girl With 1000 Scars“

Das Beste kommt zum Schluss! Kurz bevor das lang erwartete neue Brunhilde Album 27 in die Läden kommt, schießen Deutschlands Rock-Raketen (nach The End und Eye For An Eye…) mit Girl With 1000 Scars ihre dritte und stärkste Vorab-Single ab.

„Bei den Fans wie auch bei den Medien bekommen wir bislang zu Girl With 1000 Scars ganz viel positives Feedback“, verrät Sängerin Caro. „Und ehrlich gesagt, Girl ist auch einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem neuen Album.“

Und dafür gibt es viele gute Gründe! Caro: „Mit diesem Song fing alles an. Girl war der erste fertige Song des neuen Albums. Die Geschichte dieser jungen Frau war das erste Thema, auf das ich bei meiner Recherche für unser Konzeptalbum gestoßen bin – die Initialzündung! Fasziniert hat mich auch das Tattoo des Mädels – ´Don´t be afraid to ask vor help“! Zudem besitzt Girl für mich alles, was ein guter Song haben muss: einen schönen Mittelteil, einen Chor – und voll auf die Zwölf geht er auch!“

