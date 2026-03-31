Elli Berlin: veröffentlicht geschwärztes Musikvideo zu „Bang Bang“ vom kommenden Album „Elli Berlin“

Mit einer ungewöhnlichen Idee sorgt die Rock- und Metal-Künstlerin Elli Berlin derzeit für Aufmerksamkeit: Noch vor der offiziellen Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos Bang Bang (feat. Brunhilde) reagiert sie auf mögliche Werbe- und Plattformrichtlinien mit einer satirischen Gegenmaßnahme – und veröffentlicht eine geschwärzte Version des Videos.

Der Hintergrund: Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde darauf hingewiesen, dass bestimmte Szenen des Videos nach aktuellen Plattformrichtlinien problematisch sein könnten. Genannt wurden unter anderem freizügige Outfits, kurze intime Szenen, Alkohol sowie einzelne wilde Party-Momente. Inhalte, die in der Welt von Rockmusikern seit Jahrzehnten zum ästhetischen Ausdruck gehören, können im Umfeld moderner Werbekampagnen schnell als „bedenklich“ eingestuft werden.

Statt jedoch Inhalte zu entfernen oder ihr Konzept zu entschärfen, entschied sich Elli Berlin für einen anderen Weg. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte sie eine ironische Version des Videos, in der vermeintlich „kritische“ Stellen mit schwarzen Balken überdeckt sind – versehen mit augenzwinkernden Hinweisen darauf, was sich darunter eigentlich verbirgt.

„Wenn Rock’n’Roll plötzlich zu gefährlich für Werbung wird, dann machen wir eben Kunst daraus“, kommentiert Elli Berlin die Idee.

Die satirische Umsetzung trifft offenbar einen Nerv. Bereits kurz nach ersten Teasern in den sozialen Medien sorgte das Konzept für zahlreiche Reaktionen und Diskussionen. Viele Fans feiern den kreativen Umgang mit den Einschränkungen und sehen darin eine humorvolle Kritik an einer zunehmend vorsichtigen Plattformkultur.

Mit dieser Aktion zeigt Elli Berlin einmal mehr ihre kompromisslose Haltung: Statt sich still an Vorgaben anzupassen, verwandelt sie die Situation in ein Statement – laut, kreativ und mit einer guten Portion Rock’n’Roll-Attitüde.

Elli Berlin ist ein absolutes Ausnahmetalent und glänzt als heller Stern im Rock-Firmament. Mit Growls tiefer als die Tiefen der Hölle und Klargesang der sogar Engel zum Tanzen bringt, begeistert sie ihre Fans auf der ganzen Welt. Mit dem selbst betitelten Album Elli Berlin zeigt sie nun erstmals einen Querschnitt durch ihr gesamtes Schaffen. Wie immer komplett in Eigenregie erarbeitet, mit tiefgehenden Texten und eingebettet in ein gewaltiges Soundgewitter mit großer stimmlichen Bandbreite und der ihr innewohnenden unglaubliche Energie.

In unserem Releasekalender erfahrt ihr alles über das kommende Album.

Bang Bang Tour 2026:

25.04. Selb – Rockclub Nordbayern

27.04. Hamburg – Logo

28.04. Berlin – SO36

29.04. Nürnberg – Hirsch

30.04. Leipzig – Hellraiser

01.05. Zwickau – Club Seilerstraße

02.05. Weinheim – Cafè Central

05.05. Köln – Essigfabrik

06.05. Bochum – Matrix

07.05. München – Backstage

08.05. Lindau – Club Vaudeville

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