Highway Queen: veröffentlichen neue Single „Bring Me Home Tonight“

Die Heavy-Metal-Band Highway Queen mit ihrer Sängerin meldet sich mit der kraftvollen neuen Single Bring Me Home Tonight zurück. Der Song ist eine düstere, aber dennoch hochmelodische Heavy-Metal-Hymne, getragen von massiven Gitarrenriffs, ausdrucksstarkem Gesang und moderner Produktion.

Bring Me Home Tonight ist die erste Single der kommenden EP, die Genregrenzen sprengen wird.

Bring Me Home Tonight fängt den Moment ein, in dem Feiern keinen Spaß mehr macht und völlig aus dem Ruder läuft – wenn nur noch eine Person übrig ist, die einen abholen und nach Hause bringen kann. Der Song ist gleichzeitig ein Statement dafür, dass jeder eine zweite Chance verdient und die Möglichkeit, sein Leben zum Besseren zu wenden.

Produziert wurde die Single von Aleksanteri Kuosa ( Waltari, Before the Dawn), dessen unverkennbarer Sound sowohl zeitgenössische Wucht als auch klassische Metal-Intensität vereint. Mit seiner Mischung aus düsterer, melodischer Atmosphäre, bombastischen Riffs und einem starken emotionalen Kern kanalisiert der Song die Energie des klassischen Heavy Metal durch eine moderne Klanglinse und eignet sich daher gleichermaßen für Live-Auftritte und zeitgemäße Metal-Playlists.

Highway Queen haben sich mit mitreißenden Live-Auftritten und einem kühnen, melodischen Stil, der die Wurzeln des Genres ehrt und gleichzeitig selbstbewusst in die Zukunft geht, einen Namen gemacht. Mit dieser Veröffentlichung etabliert sich die Band endgültig als aufstrebende Kraft in der Heavy-Musik mit klarem internationalem Potenzial.

Highway Queen online:

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