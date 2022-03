Brunhilde: kündigen ihr neues Album „27“ für Mai an – und starten mit „The End“

To Cut A Long Story Short hieß bekanntlich das erste Werk von Brunhilde unter der Ägide von Top-Produzent Charlie Bauerfeind (Helloween, Blind Guardian, Motörhead), das im Februar 2021 einiges Aufsehen erregte. 2022 zünden Deutschlands Rock-Raketen nun die nächste Stufe ihrer verheißungsvollen Karriere. Der Titel des neuesten (Genie-)Streiches – diesmal kurz und bündig: 27.

Und weil sich beim kommenden Konzept-Album alles um die magische Zahl 27 dreht, wird konsequent auch am 27. (Mai) 2022 veröffentlicht!

Wobei, „tragisch“ trifft´s besser als „magisch“. Denn: Bekanntlich verstarben etliche ganz, ganz große Musiker ausgerechnet im Alter von nur 27 Jahren.

Das 27er Album von Brunhilde handelt jedoch (fast) nicht von den viel zu früh verstorbenen Superstars, sondern beschreibt in elf Songs die Schicksale von Menschen außerhalb des Musik-Business, die alle eines gemeinsam haben: auch sie starben mit 27!

Die erste Single-Auskopplung von 27 erschien bereits im November ´21 und ist inspiriert von der Geschichte eines Sportstars, der seinem Club kündigte, um nach 9/11 seinem Vaterland zu dienen. Dabei kam er im „Krieg gegen den Terror“ unter tragischen Umständen ums Leben – mit 27!

Caro Loy, die charismatische Sängerin von Brunhilde, erklärt die Hintergründe des Konzeptalbums. „Zuerst dachten wir wirklich daran, das Album und die Songs all unseren mit 27 Jahren verstorbenen Rock-Helden zu widmen. Doch das Thema Club 27 erschien uns rasch als zu eindimensional, denn die Geschichten von Drogenmissbrauch, Alkoholsucht und Selbstmord gleichen sich ja alle ziemlich. Wir wollten hier auch nicht den sogenannten Rock´n´Roll Lifestyle verherrlichen.“

Stattdessen recherchierte Caro intensiv im Netz, und fand immer mehr außergewöhnliche Geschichten von zumeist ganz gewöhnlichen Leuten.

Wie im Song The Girl With One Thousand Scars, der die tragische Geschichte und das traurige Schicksal einer Strippenrin aufgreift, die seit frühester Kindheit missbraucht wurde, auf der Straße landete und zeitlebens immer an die falschen Männer geriet. Vor ihrem Tod (mit 27) machte sie ihre Peiniger öffentlich – einige wurden anschließend verurteilt.

Ein weiterer Song ist einem Rennprofi gewidmet, der bei einem Überholmanöver tödlich verunglückte – mit 27!

Und zum Schluss findet dann passender Weise noch ein ganz spezieller Song seinen Platz auf Brunhildes 27. Der Titel: The End. Caro: „Wir haben eine sehr gefühlvolle Version nur mit Piano und Gesang aufgenommen. Das ist der perfekte Abschluss dieses ganz besonderen Albums!“ Und zugleich ein Beginn. Denn: The End wurde am 18. März veröffentlicht und läutete damit den Start der 27-Kampagne ein!

https://www.facebook.com/brunhilderocks

https://www.brunhilde.de/