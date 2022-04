Andy Brings: bestätigt neues Album „Süden“ im Juni

Andy Brings wird herzlich bei der Metalville Familie aufgenommen. Das neue Studioalbum Süden (Metalville Records / Rough Trade) erscheint am 10.06.2022.

Die elf Songs entstanden in den Rockaway Studios in Castellon de la Plana bei Valencia unter der Ägide des legendären Produzenten Uwe Hoffmann (Die Ärzte, Sportfreunde Stiller u.a.) der spontan noch einmal die Lust verspürte, der Andy Brings Band ein Album zu produzieren. In der relaxten Atmosphäre an der spanischen Mittelmeerküste entstand so ein Album ohne jegliche Overdubs. Die Gitarren sind traditionell im Panorama angelegt. Nur dass man sich eben gegönnt hat, diese jeweils durch fünf aufgerissene Halfstacks zu schieben. Eine einzigartige Fusion aus NDW und hartem, auf den Punkt gespieltem, echtem Rock ’n‘ Roll. Es war laut, es wurde Luft bewegt. Hier regiert der schiere Bock an der Sache. Und das sollte zu hören sein. Wer es nicht hört, spürt es. Wer es nicht spürt, ist tot.

Süden Tracklist:

1. Rock ’n‘ Roll

2. Armee Der Maedchen

3. Rette Mir

4. Schlaflos

5. Tik Tak

6. Tut Mir Leid

7. Anker

8. Monster

9. Lass Das Licht Noch An

10. Wildes Maedchen

11. Raumschiff Nach Hawaii

Line-Up

Andy Brings – Gesang, Gitarre

Slick Prolidol – Bass, Gesang

Thilo Hornschild – Gitarre

Vic Chains – Schlagzeug

Lea Christine Mies – Gesang

Stephanie Nix – Gesang

Discografie (Auswahl):

Mit Sodom

• 1992: Tapping the vein

• 1993: Aber bitte mit Sahne

• 1994: Get What You Deserve

• 1994: Marooned – live

Mit The Traceelords

• 2000: Sex, Money, Rock’n’Roll

• 2004: Refuse to Kiss Ass

• 2006: The Ali of Rock

Mit Powergod

• 1999: Evilution Part I

• 2000: Back to attack – Evilution Part II

• 2001: Bleed for the Gods – That´s Metal Lesson I

• 2002: Nemesis – Evilution Part III

• 2005: Long Live the Loud – That´s Metal Lesson II

Als Andy Brings

• 2008: Wildes Mädchen (Single)

• 2010: Rock ´n Roll

• 2012: Sexy Hexy Killcommando

• 2020: Anker (Single)

• 2021: Raumschiff nach Hawaii (Single)

• 2021: Monster (Single)

• 2021:Tik Tak (Single)

Mit Double Crush Syndrome

• 2017: Die for Rock´n´Roll

• 2018: Flash & Blood

• 2019: Death to Pop

Links:

www.facebook.com/andy.brings

https://andybrings.de/