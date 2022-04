SDI: „Satans Defloration Incorporated“ remastered erscheint am 20.05.

Nach den Genre Klassikern Sign Of The Wicked und Mistreated wird es endlich Zeit, auch das Debüt des Osnabrücker Kult Trios SDI Satans Defloration Incorporated aus dem Jahr 1986 neu aufzulegen. Am 20. Mai ist es nun soweit! Die Neuauflage wurde komplett von Aljoscha Sieg (u.a. Eskimo Callboy) remastert und zusätzlich noch mit vier Bonustracks ergänzt, die im Jahr 2021 komplett neu eingespielt wurden, wovon Cry For More und Make My Day ebenfalls von Aljoscha Sieg gemixt wurden. Außerdem wird es zum Anlass des Re-releases eine limitierte Alubox geben, die zusätzlich zum Album noch ein Illegal Live Bootleg aus dem Jahr 1986 enthält von dessen Existenz die Band selbst bis ins Jahr 2015 nichts wusste! Die 16 Livetracks wurden erst in diesem Jahr von Reinhard sowie Føni Goederis soundtechnisch generalüberholt. Das Illegal Bootleg erscheint nur als Digipak und in limitierter Auflage mit der Box.

Tracklist:

Quasimodo Panic In Wehrmacht Wanker Absolute Banger Young Blood You’re Wrong Chainsaw Massacre I Don’t Care Take Off Your Hands I Wanna Fuck You Bullshit Disappointment Bloodsucker – – – – – – Back To Earth Get Lost Cry For More Make My Day

Tournee:

29.04 – Noise bar, Bohuslavice, CZ

30.04 – Barrák Music Club, Ostrava, CZ

01.05 – Escape, Vienna, AT

02.05 – mcFABRIKA, České Budějovice, CZ

03.05 – Fatal, Praha, CZ

04.05 – Randal Music Club, Bratislava, SK

05.05 – Melodka, Brno, CZ

06.05 – M-klub, CZValašské Meziříčí, CZ

07.05 – Farářova Sluj, Mladá Boleslav, CZ

08.05 – Rocksouth cafe, Jablunkov, CZ

09.05 – Debrecen, HU

10.05 – Colloseum Club, Košice, SK

03.06 – Heavy Agger Festival, Aalumvej i Agger, DK

17.06 – Stockholm, SE

18.06 – Metal Capital Festival, Oulu, FI

13.08 – Přeštice, CZ

08.09 – Free off pain Festival, Srbska kamenice, CZ

09.09 – Parlament Club, Plzeň, CZ