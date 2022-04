V.E.R.S.U.S: Album „PerVersus“ muss verschoben werden

V.E.R.S.U.S haben leider eine schlechte Nachricht: Aufgrund von pandemiebedingten Lieferproblemen muss der Release des neuen Albums PerVersus (06.05.2022) leider verschoben werden. Ein neues Datum steht noch nicht fest, wird aber demnächst bekannt gegeben.

Statement der Band dazu:

„Freundinnen und Freunde, La F.a.m.i.l.i.a,

wie fängt man so einen Text an? In 5 Jahren V.E.R.S.U.S haben wir unfassbar viel Positives als auch Negatives erlebt. Gerade die letzten zwei Jahre waren für uns alle eine extrem harte Zeit. Wir haben trotzdem nicht aufgegeben und haben das (bis jetzt) beste Album unserer Kariere geschaffen. Nun wollten wir die Platte in zwei Wochen endlich auf euch loslassen… Die aktuelle Situation macht uns allerdings einen fetten Strich durch die Rechnung.

Wie ihr wisst, haben wir neben 13 bzw. 18 neuen Songs in der Box, uns jede Menge #perversus geiles Zeug für euch überlegt. Das Album sollte als CD, erstmals als Vinyl und als extrem fette und limitierte Fanbox erscheinen, wir haben trotz der bescheidenen Umstände fünf Videos gedreht, Verlosungen überlegt und uns für die Box sensationelle Inhalte überlegt.

Warum muss nun der Release verschoben werden? Wir haben uns insgesamt 20 Teile überlegt, die in die Box kommen. Persönlich gestaltete und entworfene Merchartikel, die weltweit produziert wurden. Und genau an einigen dieser Artikel hängt es aktuell. Aufgrund der, in einigen Teilen der Welt, nach wie vor angespannten Coronasituation können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wann diese Besonderheiten bei uns eintreffen. Wir haben begonnen, die Boxen zu packen und die persönlichen Autogrammkarten geschrieben und bis zuletzt gehofft, dass alles noch auf den letzten Drücker ankommt und wir in einer Nachtschicht alles fertig machen können… Leider haben wir heute erfahren, dass absolut nicht klar ist, wann ein Großteil der Boxinhalte und leider auch die Vinyls bei uns eintreffen.

Bezüglich der Aftershowparty beim Rookies & Friends sieht es wie folgt aus. Wie ihr wisst, musste die gesamte Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine und den damit verbundenen Kriegsflüchtlingen, die gerade unsere Unterstützung benötigen, von Alsfeld nach Homberg (Efze) verlegt werden, da die Hessenhalle den Geflüchteten zur Verfügung gestellt wird. Wir können euch versichern, dass die Veranstalter und damit unser Management alles geben, um auch die Aftershow Party stattfinden zu lassen.

Es ist aufgrund der aktuellen Umstände jedoch noch nicht klar, ob und in welchem Umfang diese stattfinden kann und wird. Auch hier warten alle Beteiligten auf eine Info beziehungsweise eine Genehmigung! Wir wissen, dass diese Situation für euch genauso bescheiden ist wie für uns. Daher haben wir uns dazu entschlossen, am Tag der Veröffentlichung von PerVersus eine weitere Show zu spielen. Das Ticket für die Aftershowparty behält daher seine Gültigkeit und gilt gleichermaßen für die geplante Release Show für PerVersus.

Sobald wir wissen, wann das Album endlich kommen kann, werden wir euch auch über die Releaseshow informieren!

Wir können uns sehr gut vorstellen, wie enttäuscht ihr seid, wahrscheinlich genauso wie wir! Es tut uns über die Maßen leid und wir hoffen euch bald Daten und Fakten liefern zu können! Seid euch sicher, dass wir dann noch mal entsprechend Gas geben werden und die Köpfe zusammenstecken, wie wir dem Ganzen ein gebührendes Ende dieses Releases geben können!

Wir möchten euch an dieser Stelle bitten diesen Beitrag zu teilen, eure Freundinnen und Freunde nicht nur auf Facebook, sondern auch im echten Leben zu informieren und nicht aufzugeben, die Welt wissen zu lassen, dass da nach wie vor eine extreme Bombe kommt! Nur leider etwas später… Wir brauchen euch alle jetzt mehr denn je.

An dieser Stelle bleibt nichts anderes als euch alle zu grüßen und uns gegenseitig die Daumen zu drücken. Irgendwie wird am Ende alles gut!

Eure Jungs aus Frankfurt

Nils, Michi, Eddie & Sascha„

Nachdem V.E.R.S.U.S mit ihrem letzten Album Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand auf #58 in die deutschen Albumcharts rockten, erscheint am in Kürze der ersehnte Nachfolger. Das dritte Album der Hessen trägt den geheimnisvollen Titel PerVersus. Es ist erneut gespickt mit markanten Rocksongs, ehrlichen Texten sowie gefühlvollen Balladen und zeigt, dass der Weg von V.E.R.S.U.S jetzt erst richtig beginnt.

