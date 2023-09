Vypera – Eat Your Heart Out

Da haben wir doch glatt das Debütalbum Eat Your Heart Out von Vypera im letzten Jahr verpasst. In diesem Sommer legten die Skandinavier nach, doch bevor wir uns das zweite Album anhören, wollen wir einen Schritt zurückgehen. In 50 Minuten bringen die vier Musiker elf lockere Hardrocknummern auf den Silberling, die von lebendigen Heavy Metal Refrains getragen und von den beiden Gitarren stets hochgehalten werden. Eat Your Heart Out, das am 17.06.2022 unter dem Label Frontiers Music erschien, bringt das Old School Feeling des Genres in Poleposition. Mit dem typischen Klangbild der nordeuropäischen Schmiede bringen sie die ersten beiden Tracks Slow Me Down und Standing On The Edge in Stellung.

Die Band wurde im Jahr 202o in Sandviken gegründet und besteht aus Musikern wie dem Sänger Andreas Wallström und Andreas Andersson, der den Bass bedient und seit der Gründung Mitglied der Band ist. Interessanterweise waren zuvor beide Mitglieder von Bands wie Majestic Vanguard und Sentinel. Den Rhythmus und das Tempo der Band hält Johan Pettersson, der das Schlagzeug spielt. Den Gitarristen Christoffer Thelin wollen wir nicht außen vor lassen, der Stücke wie Rock N‘ Roll oder Spellbound mit treibenden Elementen versieht. Mit ihrem Debütalbum Eat Your Heart Out konnten Vypera Aufmerksamkeit auf sich ziehen und haben sicherlich die Erwartungen für ihr zweites Album geschürt. Wir können gespannt sein, was diese aufstrebende schwedische Band auf Race Of Time noch zu bieten hat, was wir direkt nach dieser Platte in Angriff nehmen. Für ein erstes Langeisen kann man Eat Your Heart Out ohne Probleme anbieten, das natürlich auch eine Ballade in Form von Fantasy bereithält. Abgeschlossen wird der Longplayer mit dem Rausschmeißer Wingborne.

