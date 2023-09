Eric Fish & Friends: veröffentlichen neues Album „Untiefen“ am 29.09.23

Wer kennt es nicht, das Genre der ernsthaften Unterhaltungsmusik, das als „Liedermacher“ bezeichnet wird? Doch was bedeutet Liedermacher? Es geht um den unprätentiösen Vortrag von Liedern mit tiefgründigen Inhalten, eine Kunst, die von Größen wie Hannes Wader, Gerhard Schöne, Reinhard Mey und Hermann van Veen geprägt wurde. Und genau das hat auch den jungen Eric Fish in seinen Bann gezogen. Er wollte Musik machen, die unter die Haut geht. Musik mit Bedeutung. Und das siebte Album seiner Band Eric Fish & Friends, Untiefen, zeigt eindrucksvoll, dass er genau das geschafft hat.

Die Texte auf Untiefen sind persönlich, intim und tiefgründig. Sie spiegeln die Tendenzen unserer Gesellschaft wider und zeigen die Konsequenzen von kulturfreien Zeiten auf. Doch die Band hat auch eine positive Aufbruchstimmung in den Songs verarbeitet. Die Musik ist kraftvoll und authentisch, die Texte geben einem das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Es ist eine Reise durch die Seele des Menschen, in all seinen Facetten. Romantik, Humanismus und Pazifismus werden hier auf eine einzigartige Weise vereint. Und trotzdem ist jedes Lied rockig und melodiös, einfühlsam und kraftvoll zugleich. Man hat keine Chance sich der Eindringlichkeit dieser Musik zu entziehen.

Stell dir vor es ist Krieg und alle gehen hin – dieser Satz bleibt im Kopf, lange nachdem das Album zu Ende ist. Untiefen ist mehr als nur ein Aufruf zum Handeln. Es ist eine Ode an das Leben, an die Liebe und an die Menschlichkeit. Was sind Untiefen? Nur gefährliche Stellen im Meer? Nein, auf diesem Album sind sie viel mehr. Sie sind Metaphern für die tiefen Abgründe in der Seele des Texters. Intime Einblicke wechseln sich ab mit der Analyse unserer Gesellschaft. Wir alle kennen die Tendenzen, die uns umgeben – aber ignorieren wir sie nicht oft? Untiefen ist eine Warnung, ein Aufruf zum Handeln!

In jedem Ton schwingt eine unbeschreibliche Energie mit. Die rockigen Rhythmen und einfühlsamen Melodien lassen einen nicht mehr los. Denn Untiefen ist nicht nur ein Album, sondern eine Erfahrung. Ein Aufruf zum Nachdenken und Handeln. Eine musikalische Explosion voller Kraft und Leidenschaft, die man einfach nicht ignorieren kann.

Das Album kann HIER vorbestellt werden.

Eric Fish & Friends – Untiefen Tour 2023/24

08.09.2023 Bad Salzungen – Pressenwerk

09.09.2023 Zernsdorf – Summers End Festival

10.09.2023 Schönwalde – Dorfkirche

13.09.2023 Celle – CD Kaserne

14.09.2023 Lübeck – Riders Club

15.09.2023 Göttingen – Exil

16.09.2023 Halle/Saale- Objekt 5

23.09.2023 Greifenstein- Burgkeller

24.09.2023 Greifenstein – Kirche

05.10.2023 Jena – F- Haus

06.10.2023 Mühlhausen/Th. – Kulturfabrik

07.10.2023 Magdeburg – H2O Turmpark

17.11.2023 Greifswald – Ballhaus Goldfisch

18.11.2023 Salzwedel – Hanseat

18.01.2024 Berlin –

19.01.2024 Rostock – MAU Club

20.01.2024 Hamburg – Bahnhof Pauli

25.01.2024 Fulda – Kulturkeller

26.01.2024 Hameln – Sumpfblume

27.01.2024 Wuppertal – LCB

28.01.2024 Krefeld – KuFa

01.02.2024 Frankfurt/Main – Nachtleben

02.02.2024 Saarbrücken – Deutsch – Französisches Cafe

03.02.2024 Rulfingen – Alte Kirche

05.02.2024 Kronach – Struwelpeter

15.02.2024 Dresden – Groove Station

16.02.2024 Erfurt – Museumskeller

17.02.2024 Annaberg – Alte Brauerei

24.02.2024 Forst/Lausitz – Manitu

21.03.2024 Osnabrück – Lagerhalle

Tickets unter: https://www.extratix.de

Eric Fish – Gesang, Gitarre, Bouzouki, Cinco

Rainer Michalek – Gesang, Gitarre, Harmonica

Gerit Hecht – Klavier

Friedemann Mäthger – Gesang, Schlagzeug

