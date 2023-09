Hoflärm Festival 2023 in Marienthal: Doku im SWR

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal und Doom Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafé), Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal ein. Dieses Jahr stand also ein Jubiläum an: das fünfte Hoflärm Festival. Wir von Time For Metal sind von Beginn an dabei und freuen uns Teil der „Hoflärm Familie“ zu sein.

Der SWR hat den Machern des Hoflärms Caspar und Reiner etwas über die Schultern geschaut und nun eine kleine Dokumentation zum fünften Hoflärm Festival veröffentlicht, die absolut sehenswert ist! Das „Herzblut der Macher“ und der besondere Reiz solcher „kleineren und familiären“ Festivals kommen in der Doku gut zum Ausdruck.

Hier kommt ihr zur Doku des SWR.

Wer noch etwas mehr über das Hoflärm Festival wissen möchte, schaut sich noch den diesjährigen Festivalbericht mit vielen Bildern hier an:

Mehr zum Hoflärm:

Facebook Event Link

Instagram

Website