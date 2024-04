Night Laser ist eine Heavy-Glamour-Metal-Band aus Hamburg. Sie sind bekannt für energiegeladene Live-Auftritte, unbändigen Enthusiasmus und anspruchsvolles Songwriting.

Mit ihren drei Alben Fight For The Night, Laserhead und Power To Power haben sich Night Laser als einer der führenden New Acts der deutschen Metal-Szene etabliert. Vor allem ihre herausragenden Live-Auftritte führten zu einem hervorragenden Ruf als außergewöhnliche Live-Band.

Bands: Night Laser, Tytus und Thunderor

Ort: Logo, Hamburg

Datum: 06.05.2024

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 15,00 EUR

AK: 18,00 EUR

Tickets unter: https://www.tixforgigs.com/Event/54591/night-laser-tytus-thunderor-logo-hamburg