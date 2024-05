Time For Metal und die Factory in Magdeburg gratulieren Roland aus Schwerin zu zwei Tickets für das Extreme Ättäck IV am 04.05.2024 in der Factory in Magdeburg.

Datum: 04.05.2024

Bands: Excaved, Demored, Can Calyx, Dismined

Ort: Factory, Magdeburg

Einlass: 19:00 Uhr

Showstart: 19:30 Uhr

Link: https://www.facebook.com/events/1396309530977931

Ticket-Vorverkauf: https://www.eventim.de/event/extreme-aettaeck-iv-factory-18532568/